Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі

Електромобіль Xpeng G7

В Європі зафіксували історичний момент для автомобільного ринку: електромобілі вперше обійшли бензинові авто за обсягами продажів. За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у грудні минулого року кількість проданих батарейних електромобілів (BEV) перевищила продажі автомобілів із бензиновими двигунами. Частка електромобілів становила 22,6% проти 22,5% у бензинових авто. Отже можна констатувати, що електрифікація з нішевого тренду перетворюється на масове явище.


Втім, якщо дивитися на підсумки всього 2025 року — з січня по грудень — бензинові автомобілі поки що зберігають лідерство. Їхня частка становила 26,6% ринку, тоді як на електромобілі припало 17,4% продажів. Абсолютними фаворитами року стали м’які гібриди, які поєднують бензиновий двигун, акумулятори та електромотори. Вони зайняли 34,5% усіх продажів нових авто в Європі у 2025 році. На плагін-гібриди припадає 9,4% частки європейського ринку нових авто.

Найпоказовішими виглядають темпи падіння популярності традиційних силових установок. Реєстрації бензинових авто до кінця року скоротилися на 18,7% у всіх ключових європейських ринках. Дизельні моделі втратили ще більше — мінус 24,2%. За підсумками 2025 року на них припадає лише 8,9% частки ринку. Ці цифри підтверджують нещодавні повідомлення про те, що деякі АЗС у Європі та Великій Британії можуть припинити продаж дизельного пального вже з 2030 року на тлі різкого падіння попиту.

Навіть попри те, що Європейський Союз пом’якшив заборону на продаж суто бензинових авто, пересунувши дедлайн з 2030 на 2035 рік, загальний курс на електрифікацію залишається незмінним. Лише за один місяць європейці придбали понад 300 тис. електромобілів.


Причин такого зсуву кілька. По-перше, Європа сьогодні має один із найширших виборів електромобілів у світі поза межами Китаю та інших азійських ринків. Навіть так звані “традиційні” автовиробники тепер пропонують усе — від компактних міських електрокарів до великих семимісних кросоверів. Peugeot, наприклад, продає повністю електричну версію кожної моделі легкових авто й легких комерційних машин у своїй лінійці, дозволяючи клієнтам обирати між електротягою та гібридом.

По-друге, ціни на електромобілі в Європі помітно знизилися. На ринок вийшли компактні та доступніші моделі. Renault 5 E-Tech, який став одним із найбільш продаваних електрокарів, у Великій Британії стартує з ціни трохи меншої за £23 тис. (близько $32 тис.). Додатковий тиск на ціни створюють китайські бренди — BYD, Omoda, Jaecoo та Leapmotor, які активно виходять на європейський ринок з дуже привабливими пропозиціями. Продажі BYD у 2025 році зросли на вражаючі 228% — з 39 тис. до 129 тис. автомобілів за рік. В Україні продажі нових авто BYD протягом 2025 року зросли на 401%, випередивши традиційного лідера Toyota.

Водночас саме гібриди нині виконують роль “робочої конячки” ринку. У міру того як автовиробники масово електрифікують свої модельні ряди, вибір чисто бензинових або дизельних авто в Європі стрімко звужується — дизельні версії взагалі зникають із більшості лінійок. Гібриди стали перехідним рішенням між викопним паливом і повною електрифікацією, пропонуючи більший запас ходу порівняно з BEV і можливість швидко заправитися на звичайній АЗС. Хоча інколи виникає дивна ситуація, коли власники плагін-гібридів не заряджають авто, а реальні викиди виявляються вищими за теоретичні розрахунки.

Разом з тим, багато виробників переходять на гібриди зі збільшеним запасом ходу, де ДВЗ працює лише як генератор для заряджання батарей, а не приводить в рух колеса. Такий підхід знижує витрату пального й викиди та дозволяє досягати запасу ходу понад 1000 миль (1609 км) без зупинок, як у випадку з кросовером Xpeng G7 та седаном P7+, які невдовзі з’являться в Європі.

Джерело: techradar

