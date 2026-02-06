"Ми торгуємо не гамбургерами, а мистецтвом":  Штраус Зельник розповів про "делікатну" рекламу GTA 6 

GTA 6 / Rockstar

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельник заявив, що маркетинг GTA 6 буде “делікатним” і почнеться лише тоді, коли дата релізу стане максимально наближеною.





За його словами, компанія не хоче запускати масову рекламу задовго до виходу гри. Раніше Take-Two під час публікації фінансових результатів заявила, що маркетинг GTA 6 стартує влітку, напередодні вже оголошеної дати виходу 19 листопада. Тож нинішню інформацію можна сприймати як знак, що розробка GTA 6 йде за планом.

У розмові з Джимом Крамером на CNBC Зельник пояснив, чому компанія не поспішає з рекламою GTA 6. Він назвав це складним завданням і наголосив, що гра не має виглядати як черговий масовий продукт, тож підхід до її просування буде зовсім інший.

“Це виклик, адже ми хочемо, щоб продукт був по-справжньому “належним” нашим споживачам. Тому маркетинг має бути делікатним. Він повинен відчуватися як щось справжнє. Ми торгуємо не гамбургерами, ми продаємо унікальну форму мистецтва”, — каже бос Take-Two.

Зельник не уточнив, як саме це виглядатиме на практиці, а формат рекламної кампанії поки залишають у таємниці. Водночас глава Take‑Two спростував чутки про те, що GTA 6 вийде лише в цифровому форматі. Це стало реакцією на інсайдерську інформацію про можливе перенесення фізичного релізу на 2027 рік, нібито щоб уникнути витоків.





Різної інформації навколо GTA 6 і без того було чимало: від матеріалів з розробки до фейкових “зливів”, створених за допомогою ШІ. Фанати припускають, що один з головних героїв служив в “найелітнішому” полку США, а Rockstar переглядає своє ставлення до модингу. Однак офіційної інформації наразі обмаль. Попри це, видавець продовжує орієнтуватися на 19 листопада 2026 року.

Джерело: PC Gamer, IGN