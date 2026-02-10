Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці

GTA 6 (Rockstar) / 35-річний геймер Роберт Річенс

У США стався випадок, який ще більше змушує замислитися про мораль: 35-річний геймер двічі розплакався через вбивство колишньої дівчини, бо… пропустить реліз GTA 6.





30 травня 2025 року Роберт Річенс з Оксфорда (штат Мен) сам зателефонував на номер екстрених служб і зізнався у вбивстві своєї колишньої партнерки — 40-річної Рейчел Вон. У записі дзвінка він говорить: “Ви не повірите. Я думаю, що випадково вбив людину”, а потім додає: “Я не хотів її вбивати. Я не збирався цього робити”.

Нещодавно оприлюднені кадри з боді-камер показали момент арешту. Чоловік, перебуваючи в машині поліції, плаче й каже офіцерам, що він “пропустить GTA”. Коли поліцейський уточнює, про яку гру йдеться, той відповідає: “Шосту”. На той момент реліз GTA 6 був запланований на 26 травня 2026 року.

Офіцер намагається його заспокоїти, кажучи, що до виходу гри ще “дуже багато часу”, але Річенс відповідає: “Я ж розумію — мені світить довічне”. На відео також чути, як він каже, що не може викинути події з голови. Затриманий зізнається, що міг би втекти, але замість цього вирішив зробити чесно: “Я міг податися в біга, але подзвонив сам”.





Під час оголошення вироку поліцейський на камеру переказує слова затриманого: “Я випадково її вбив. Але я хоча б зізнався. Я пропущу GTA. Мені дадуть довічне”. Прокуратура заявила, що Рейчел Вон зазнала тривалого й жорстокого нападу. Чоловік не намагався надати їй медичну допомогу і звернувся до поліції лише тоді, коли, за словами слідчих, йому “не було куди більше подітися”.

12 грудня 2025 року Річенс визнав себе винним у вбивстві. 6 лютого 2026 року суд в Оксфорді засудив його до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 16 років і 1 місяць. Тож обвинувачуваний має шанс подати на умовно-дострокове звільнення ближче до 50-ти років, щоб нарешті виконати своє бажання пограти в GTA 6.

