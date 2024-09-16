Geely EX5 – електрокросовер із запасом ходу до 530 км вийде в Європі до кінця 2024 року

Geely розраховує на експансію на міжнародний ринок електромобілів зі своєю черговою новинкою – електричним кросовером Geely EX5. Спочатку представлений у Китаї як Geely Galaxy E5 у серпні, EX5 відпочатку розроблявся як глобальна модель. Цей електромобіль пройшов суворі випробування в конфігураціях як з лівим, так і з правим кермом, що гарантує його адаптивність до різних ринків.

Geely EX5 має довжину 4615 мм, ширину 1901 мм, висоту 1670 мм та колісну базу 2750 мм. Автомобіль створений на платформі Geely Electric Architecture (GEA) та відповідає нормативним вимогам у 89 країнах світу. Його система електричного приводу об’єднує 11 основних компонентів в один блок, що сприяє зменшенню ваги та підвищенню ефективності.

Кросовер оснащений електродвигуном потужністю 160 кВт (крутний момент 320 Нм), встановленим на передній осі. Geely EX5 може прискорюватися від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Комплектації авто включають батареї місткістю 49,52 кВтгод та 60,22 кВтгод, що забезпечує запас ходу 440 км і 530 км відповідно (на основі стандарту CLTC).

Інтер’єр EX5 у стандартній комплектації пропонує 15,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, що підтримує роздільну здатність 2,5K. Він доповнений 10,2-дюймовим РК-дисплеєм панелі приладів. Кращі комплектації мають проєкційний дисплей. В основі електронних систем EX5 лежить 7-нм чип Dragon Eagle-1.

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Geely підтвердила вихід EX5 у Європі, Австралії та деяких країнах Азії та натякнула, що продажі можуть розпочатися вже до кінця 2024 року.

Джерело: arenaev