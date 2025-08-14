Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами

Asterfel / Mysteria Studio

Німецька інді-студія представила свою першу гру — Asterfel, рольову екшн-RPG у стилі початку 2000-х, яка має атмосферу, близьку до серії Gothic.

Такий візуальний стиль не просто випадковість або вшанування студії-земляків. У команді Mysteria Studio працюють дизайнери та художники, які раніше брали участь у створенні серій The Witcher і Gothic. Наразі вони представили світ Asterfel — відкритий і різноманітний: від пусток і руїн до густих джунглів і древніх храмів.

Острів, де відбувається основна історія, так і називається Астерфель. Там в шахтах короля пробудили стародавнього сплячого бога і випустили у світ мутантів та інші жахи. Паралельно трапилася корабельна аварія, в якій єдиний, хто вижив— головний герой. Персонажу доведеться знайти свій шлях серед трьох фракцій:

Королівські Вартові — воїни, які служать королю та покладаються на мечі;

Земляки — повстанці, що прагнуть звільнити рабів з шахт і фабрик;

Вчені — маги, які вивчають природу магії та її вплив на світ.

Судячи з опису фракцій можна припустити про конфлікт між людьми та королівською родиною. Повстанці виступають проти політики уряду, який покладає розвиток країни на рабську працю. Швидше за все, маги виступають по обидва боки конфлікту. Або мені так здається з опису — наразі багато деталей про сюжет немає. Поки що офіційних підтверджень немає.

Стосовно геймплею: ви можете приєднатися до однієї з фракцій або комбінувати їхні навички. У бою доступні мечі, луки та магічні руни, тож стиль можна змінювати й поєднувати. І це буде корисно в проходженні, адже чим далі мандруєте, тим сильніші вороги й небезпечніші території. Розробники обіцяють насичені сюжетні завдання, фракційні історії та можливість впливати на події острова.

Asterfel розробляється для ПК, поки що про порт на консолі невідомо. Гра вже з’явилася в Steam, де дата релізу пишеться “незабаром”. Можливо в майбутньому нас чекає демоверсія.

Від того, що німецька студія розробляє тайтл з атмосферою, близькою до серії Gothic, згадуються автори оригінальної гри. Вони зараз створюють щось схоже на Arx Fatalis із занедбаною старою шахту, підземним бастіоном і горами скелетів. Також з нещодавніх цікавих RPG з відкритим світом нагадаємо про інді-гру Tainted Grail: The Fall of Avalon, яка схожа на Skyrim з присмаком темного фентезі у світі, оповитим загадковою Червоною Смертю. Гра постійно отримує патчі, а також різноманітні новинки.

Джерело: MMORPG