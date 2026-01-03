NVIDIA RTX 5090 здорожчає до $5000 у 2026 році, — інсайдери

Відеокарта GeForce RTX 5090 32GB ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition / ASUS

Комп’ютерний геймінг дедалі глибше занурюється в кризу доступності. Зростаючий попит на відеокарти з підтримкою обчислень для штучного інтелекту, а також подорожчання пам’яті DDR5 уже призвели до відчутного зростання цін для геймерів і серйозних перекосів на ринку комплектуючих. І, за свіжими витоками, у 2026 році ситуація може лише погіршитися.

За інформацією корейського видання Newsis, AMD і NVIDIA планують поступове та постійне підвищення цін на графічні процесори “протягом найближчих кількох місяців”. Очікується, що процес стартує вже у січні 2026 року, коли AMD першою підвищить ціни на свої GPU. NVIDIA, за даними джерел, приєднається до цього тренду в лютому.

Найгучніший прогноз стосується флагмана NVIDIA. Якщо інсайдерська інформація підтвердиться, GeForce RTX 5090, яка стартувала з рекомендованою ціною $1999, до кінця 2026 року може подорожчати до $5000. Це більш ніж дворазове зростання ціни, і воно напряму пов’язане з конкуренцією між геймінгом і ШІ-сектором за виробничі потужності та компоненти.

Щодо AMD, конкретних прогнозів для серії Radeon RX 9000 поки не озвучують. Водночас відомо, що пам’ять уже становить до 80% середньої собівартості відеокарти, а ціни на пам’ять, за очікуваннями, зростуть до 40% до другого кварталу 2026 року. Це означає, що навіть без різких рішень з боку виробників GPU фінальна вартість відеокарт і далі зростатиме.

Раніше вже з’являлися повідомлення про нестабільність на ринку DRAM та материнських плат. Аналітики попереджали, що коливання цін і дефіцит можуть вплинути не лише на поточні відеокарти, а й на графіки запуску нових пристроїв, аж до наступного покоління ігрових консолей. На цьому тлі деякі виробники комп’ютерної техніки вже прийняли рішення про підвищення цін на свою продукцію з початку січня 2026 року. Примітно, що ASUS паралельно збільшує виробництво материнських плат із підтримкою DDR4, реагуючи на зміну попиту та бажання користувачів уникнути дорожчої DDR5.

