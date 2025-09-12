Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км

Depositphotos

Китайська CATL представила новий літій-залізо-фосфатний акумулятор для електромобілів, призначених для європейського ринку.

Новий акумулятор Shenxing Pro буде доступний у двох варіантах. У CATL заявляють, що варіант Shenxing Pro Super Long Life & Long Range забезпечує запас ходу до 758 км на одній зарядці. Термін служби акумулятора складає 12 років або 1 млн км. У компанії також підкреслили, що зниження терміну служби приблизно на 9% відбувається лише після перших 200 тис. км пробігу.

Версія Shenxing Pro Super-Fast Charging орієнтована на швидке заряджання. У CATL стверджують, що 10-хвилинна зарядка забезпечує запас ходу до 478 км. Акумулятор здатен видавати 830 кВт потужності під час розгону від 0 до 100 км за 2,5 секунди, навіть якщо рівень заряду складає лише 20%.

Окрім цього у CATL зазначають, що навіть за температури –20°C 20-хвилинне заряджання здатне забезпечити запас ходу у 410 км. Термін служби цього акумулятора складає 10 років.

У компанії додали, що обидві версії акумулятора використовують конструкцію комірок Wave, яка забезпечує більш високу об’ємну ефективність, порівняно з традиційними конструкціями комірок. Вони також мають всеспрямоване придушення вібрацій, на 25% жорсткіше за інші акумулятори, і можуть охолоджуватися з усіх боків.

CATL робить великі ставки на європейський ринок, вже інвестувавши понад 11 млрд євро у місцеве виробництво. Варто очікувати, що нові акумулятори також надійдуть на ринки інших країн.

Ми вже писали, що раніше цього року CATL представила модернізовану версію акумулятора Shenxing, яка дозволяє збільшити запас ходу до 520 км у процесі 5-хвилинної зарядки.

Окрім цього General Motors спільно з SAIC та CATL розробили літій-залізо-фосфатний акумулятор, який можна повністю зарядити за 10 хвилин. На практиці новий акумулятор за короткий 5-хвилинний цикл зарядки відновлює запас ходу на понад 200 км.

Минулого року CATL також представила кілька інших своїх розробок. Зокрема, батарея Tectrans–T може похвалитися колосальною місткістю 600 кВт/год, що може забезпечити пристойний запас автономності електричним вантажівкам. CATL пропонує дві версії Tectrans–T. Перша, Long Life Edition, має ресурс служби у 2,8 млн км і 15-річну гарантію. Ця версія також підтримує рішення CATL для заміни акумуляторів за допомогою шасі QIJI Energy, що обіцяє скорочення часу простою та підвищення ефективності роботи для власників автопарків.

Для тих, хто віддає перевагу швидкій зарядці, пропонується версія Superfast Charging Edition. Вона дозволяє зарядити батарею до 70% місткості за 15 хвилин.

Джерело: TechSpot