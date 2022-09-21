Нові відеокарти NVIDIA — не такі вже й нові? У ZOTAC знайшли зображення RTX 4090 з чипом GA102 із RTX 3000

Партнери NVIDIA неохоче діляться подробицями дизайну плат RTX 4090 або RTX 4080. Швидше за все, щодо цього існує якесь ембарго NVIDIA, що працює деякий час і після анонсу. Поки що не було витоку дизайну плати RTX 4090 або реальних зображень графічного процесора AD102.

У короткому відео ZOTAC демонструє плату відеокарти RTX 4090 лінійки AMP Extreme AIRO. У демонстрації показаний зовсім інший графічний процесор… і це GA102 з відеокарт RTX 3000 Ampere.

Замість того, щоб просто розмити цю частину зображення або повністю приховати маркування, ZOTAC фактично демонструє наявність зразка RTX 4090 з графічним процесором GA102-350. Це може бути підтвердженням ранніх чуток про те, що RTX 3090 Ti була тестовою платформою для нової серії. На ранніх етапах партнери могли використовувати GA102 з BIOS, налаштованим під потужність 450 Вт для розробки RTX 4090.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Оскільки у нових відеокарт, ймовірно, дуже схожі плати, чип GA102 може бути сумісний за виходами з AD102. Це пояснює промах відділу маркетингу ZOTAC, який пропустив демонстрацію з неправильним графічним процесором. Помилка це чи спланований маркетинговий хід, поки залишається лише здогадуватися.

Джерело: VideoCardz