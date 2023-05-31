«‎Новий шедевр ARPG» — Diablo IV отримала 89 зі 100 балів на Opencritic та 92 на Metacritic

За тиждень до релізу довгоочікуваної ARPG-гри від Blizzard у мережі з’явились перші рецензії – критики в основному позитивно оцінюють гру, відзначаючи чудову графіку та велику кількість ендгейм-контенту, хоча й кажуть про «трохи слабку історію‎».

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На момент написання статті Diablo IV мала 89 балів зі 100 на OpenCritic, на основі 74 відгуків (99% оглядачів рекомендують її), і 92 бали на Metacritic на основі 11 рецензій.

Ось кілька оцінок та цитат з рецензій іноземних видань на гру:

GamesRadar+ – 100

Eurogamer Germany – 100

CGMagazine – 100

XboxEra – 95

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IGN – 90

Pure Xbox – 90

Comicbook.com – 90

CD-Action – 80

IGN: «Приголомшливе продовження з майже ідеальним дизайном ендгейму та прогресу, від якого нестерпно відмовлятися. Історія є досить великим розчаруванням, попри те, що вона все ще помітно покращилася в порівнянні з Diablo III».

GamesRadar+: «‎Diablo IV — це диявольська атака на почуття. Чіткі вдосконалення систем бою, спорядження та здобичі роблять цю гру одним з найкращих рольових екшенів останніх років, а виразний відкритий світ показує, що Blizzard ще може розширити основну концепцію Diablo‎».

XboxEra: «‎Diablo IV — це тріумф, який поєднує естетику та відчуття Diablo II із фантастичним ігровим процесом III. Це похмурий і кривавий світ, з жорсткою кампанією та ендгеймом, які повинні радувати шанувальників серії протягом сотень, якщо не тисяч годин».

Офіційний реліз Diablo IV на платформах ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 та PS4 заплановано на 6 червня. Однак покупці версій Deluxe та Ultimate зможуть отримати ранній доступ з 1 червня (2:00 2 червня за Київським часом).