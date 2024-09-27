Новий закон Каліфорнії змусить цифрові магазини зізнатися: вони не продають, а лише ліцензують контент

Цифрові магазини не зможуть використовувати слова на кшталт «купити» чи «придбати», якщо не розкриватимуть умови ліцензування.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав закон AB 2426, спрямований на боротьбу зі «зникненням» цифрових покупок. Це нововведення зобов’яже онлайн-магазини повідомляти клієнтів про те, що вони отримують лише ліцензію на використання цифрового контенту, а не повне право власності.

Від наступного року цифрові платформи не зможуть використовувати терміни «купити» чи «придбати», якщо не повідомлять користувачів про обмеження доступу до контенту. Магазини муситимуть інформувати клієнтів про надання ліцензії, яку можна відкликати, та надавати перелік усіх пов’язаних із нею обмежень. За порушення цього правила компаніям загрожує штраф за неправдиву рекламу.

Закон не поширюватиметься на магазини, які пропонують «постійні офлайн-завантаження». Його прийняли у відповідь на дії таких компаній як PlayStation та Ubisoft. У квітні Ubisoft почала видаляти гру The Crew з акаунтів гравців після закриття серверів для цієї онлайн-гри. Минулого року Sony заявила про видалення придбаного контенту Discovery з бібліотек користувачів PlayStation, але згодом відмовилася від цього рішення.

Член Асамблеї Каліфорнії Джекі Ірвін зазначила:

«Оскільки продавці продовжують відходити від продажу фізичних носіїв, необхідність захисту споживачів під час купівлі цифрових медіа стає все важливішою».

Нове законодавство не зупинить магазини від вилучення цифрових покупок, але зробить користувачів більш обізнаними щодо можливості втрати доступу до придбаного контенту в будь-який момент.

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Джерело: The Verge