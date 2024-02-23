Nvidia App – нова універсальна програма, що поєднує в собі GeForce Experience та панель керування

Компанія Nvidia оголосила про вихід нової програми під назвою Nvidia App. Вона об’єднує панель управління, GeForce Experience та застосунок RTX в єдиному інтерфейсі, дружньому до користувача.

Віднині авторизація в програму необхідна лише в тих випадках, якщо користувач хоче отримати винагороди та пакети, доступні для його облікового запису. Найцікавішою частиною для геймерів є уніфікований центр керування GPU, який дозволяє користувачам переглядати та налаштовувати оптимізацію для окремих ігор і налаштовувати параметри драйвера.

Власники відеокарт серії Nvidia RTX також можуть використовувати Nvidia App, щоб працювати з покращуючими фільтрами на основі штучного інтелекту, зокрема RTX Dynamic Vibrance. Також підтримується RTX HDR, що дозволяє гравцям легко додавати HDR в ігри SDR.

Крім того, нова програма оновлює накладення GeForce Experience, представляючи більше можливостей для налаштувань, ніж було раніше. Наприклад, нове накладення дозволяє користувачам налаштувати, які показники продуктивності вони бажають бачити на своєму дисплеї під час гри.

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Водночас Nvidia App тепер дозволяє переглядати перелік змін в останніх версіях Game Ready Driver. Замість того, щоб читати публікацію в блозі на сайті Nvidia, щоб побачити перелік нових функцій, програма дозволяє прочитати ключові нововведення та встановити драйвер в системі.

Водночас в новій програмі є кілька недоліків. Наприклад, недоступні трансляції на Twitch і YouTube. Крім того, програма ще перебуває в статусі бета-версії, отже може бути не зовсім стабільною. Проте компанія планує розвивати Nvidia App та додавати в програму нові функції, включаючи підтримку AV1 для Shadowplay, додаткові елементи керування DLSS та інтеграцію функцій із GeForce Experience та RTX Experience, таких як відкат драйвера та розгін відеокарти.

Джерело: IGN

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