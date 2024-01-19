Новини Технології 19.01.2024 о 15:11 comment views icon

Nvidia панує, Samsung лютує — звіт Gartner про «‎великі зміни» у доходах виробників напівпровідників у 2023-му

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Світовий обсяг доходу від напівпровідників у 2023-му загалом склав $533 мільярди — на 11% менше, ніж у попередній рік.

Компанія Gartner опублікувала попередні графіки доходів від виробництва напівпровідників у всьому світі, й Nvidia тут — один з головних переможців, оскільки вперше увійшла до п’ятірки провідних постачальників напівпровідників і отримала понад $15 мільярдів доходу (аж на 56% більше, ніж у 2022-му). Samsung, навпаки, втратила лідерство: дохід компанії знизився більш ніж на 37%, що дозволило Intel повернути собі корону головного постачальника напівпровідників (хоча показники компанії також знизилися на двозначні відсоткові пункти).

Nvidia панує, Samsung лютує — звіт Gartner про «‎великі зміни» у доходах виробників напівпровідників у 2023-му

Торік усі великі виробники говорили про скорочення виробництва мікросхем для контролю коливання попиту та пропозиції, з планами активізувати виробництво, коли ціни почнуть покращуватися. Схоже, що ця стратегія завдала неабиякої шкоди як Samsung, так і SK hynix, оскільки доходи обох компаній впали на 37,5% і 32,1% відповідно.

За словами Алана Прістлі, віцепрезидента Gartner, 2023 рік був «важким» для галузі, оскільки «дохід від мікросхем пам’яті відзначився одним із найгірших десятиліть в історії» (у 2023-му падіння на 37%). Компанії, що не займались мікросхемами пам’яті, відзначились падінням в середньому лише на 3%.

Intel, яка вилучила цей напрямок бізнесу у 2022-му, впоралася дещо краще за Samsung — із падінням річного доходу на 16,7%.

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Nvidia посіла 5 місце в рейтингу у порівнянні з 12-м у 2022-му — чому зокрема сприяв її статус улюблениці індустрії штучного інтелекту, якого вона досягла у 2023 році. 

Окремо варто відзначити STMicroelectronics, яка продовжила свій регулярний рух угору в рейтингу, завершивши рік на 8 місці порівняно з 11-м у 2022-му. У 2023 році дохід компанії зріс на 7,7%.

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Джерело: tomshardware

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