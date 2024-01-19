Nvidia панує, Samsung лютує — звіт Gartner про «‎великі зміни» у доходах виробників напівпровідників у 2023-му

Світовий обсяг доходу від напівпровідників у 2023-му загалом склав $533 мільярди — на 11% менше, ніж у попередній рік.

Компанія Gartner опублікувала попередні графіки доходів від виробництва напівпровідників у всьому світі, й Nvidia тут — один з головних переможців, оскільки вперше увійшла до п’ятірки провідних постачальників напівпровідників і отримала понад $15 мільярдів доходу (аж на 56% більше, ніж у 2022-му). Samsung, навпаки, втратила лідерство: дохід компанії знизився більш ніж на 37%, що дозволило Intel повернути собі корону головного постачальника напівпровідників (хоча показники компанії також знизилися на двозначні відсоткові пункти).

Торік усі великі виробники говорили про скорочення виробництва мікросхем для контролю коливання попиту та пропозиції, з планами активізувати виробництво, коли ціни почнуть покращуватися. Схоже, що ця стратегія завдала неабиякої шкоди як Samsung, так і SK hynix, оскільки доходи обох компаній впали на 37,5% і 32,1% відповідно.

За словами Алана Прістлі, віцепрезидента Gartner, 2023 рік був «важким» для галузі, оскільки «дохід від мікросхем пам’яті відзначився одним із найгірших десятиліть в історії» (у 2023-му — падіння на 37%). Компанії, що не займались мікросхемами пам’яті, відзначились падінням в середньому лише на 3%.

Intel, яка вилучила цей напрямок бізнесу у 2022-му, впоралася дещо краще за Samsung — із падінням річного доходу на 16,7%.

Nvidia посіла 5 місце в рейтингу у порівнянні з 12-м у 2022-му — чому зокрема сприяв її статус улюблениці індустрії штучного інтелекту, якого вона досягла у 2023 році.

Окремо варто відзначити STMicroelectronics, яка продовжила свій регулярний рух угору в рейтингу, завершивши рік на 8 місці порівняно з 11-м у 2022-му. У 2023 році дохід компанії зріс на 7,7%.

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Джерело: tomshardware

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