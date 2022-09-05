NVIDIA посилила позиції на ринку відеокарт на тлі падіння продажів ПК — 79,6% проти 20% у AMD

NVIDIA зберегла своє домінуюче становище на ринку дискретних графічних процесорів, незважаючи на різке зниження доходів від ігрових відеокарт у другому кварталі 2022 року. «Зелені» зайняли майже 80% ринку, а частка AMD знизилася до 20%.

Відповідно до останніх даних Jon Peddie Research, постачання обладнання, що включає дискретні графічні процесори, впали на 22,6% порівняно з попереднім кварталом. Водночас продажі відеокарт зросли на 2,4% порівняно з попереднім роком. Ринок відчував спад з кількох причин, головна з яких – загальне зниження постачання ПК.

Частка графічних процесорів NVIDIA збільшилася з 75 до 80%, що означає, що вони зберегли свої позиції в порівнянні з другим кварталом попереднього року. Частка відеокарт AMD трохи знизилася – з 24% до 20%.

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Intel нарешті почала з’являтися в діаграмах з показником 1%. Продажі більшості оголошених моделей «синіх» відеокарт ще не почалися, а перспективи компанії на ринку вже здаються скмнівними у світлі наявних проблем.

Деталі статистики JPR наочно демонструють динаміку ринку:

Постачання графічних процесорів протягом кварталу знизилися порівняно з попереднім кварталом на -22,6%, що э нижчим за середній показник за 10 років (-9,7%)

У другому кварталі поставки збільшилися на 2,4% порівняно з тим же періодом 2021 року – до 10,4 млн одиниць (13,38 млн було відвантажено минулого кварталу)

Квартальні постачання відеокарт AMD знизилися на 34% і зменшилися на -5% порівняно з минулим роком

Квартальні постачання NVIDIA знизилися на 19,1% за квартал, але збільшилися на 3,0% порівняно з минулим роком

NVIDIA продовжує утримувати домінуючу позицію на ринку з часткою 79,6%

3DCenter ділиться більш детальною інформацією та повідомляє, що загальна кількість пристроїв, відвантажених протягом кварталу, склала 10,4 млн, що призвело до продажів на суму близько $5,5 млрд. Однак ця цифра не витримує порівняння з двозначними показниками минулого року.

Середня ціна продажу відеокарт також впала із $1029 у другому кварталі 2021 року до $529 у другому кварталі 2022 року.

Надмірна пропозиція стає серйозною проблемою для NVIDIA. В даний час постачальник графічних процесорів планує друге коло зниження цін у вересні.

Джерело: wccftech