NVIDIA розповість про графічні процесори Lovelace на конференції GTC 2022 19-22 вересня

NVIDIA готується представити архітектуру графічних процесорів наступного покоління під кодовою назвою Lovelace на заході GTC 2022 у вересні. Генеральний директор Дженсен Хуанг згадав про презентацію, коли звітував про доходи компанії.

«Ми впораємося з цим протягом наступних кількох місяців та перейдемо до наступного року з нашою новою архітектурою», – сказав Хуанг. «Я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти вам більше про це на GTC наступного місяця».

Презентація нового графічного процесора не означає, що ми відразу побачимо відеокарти серії RTX 4000. Актуальне покоління GeForce RTX 3000 було представлене за кілька місяців після оголошення чіпів Ampere, а у випадку Pascal та RTX 2000 між подіями пройшов тиждень.

За чутками, NVIDIA працює над топовими відеокартами RTX 4080 та RTX 4090. Імовірно, флагман RTX 4090 забезпечить значний приріст продуктивності порівняно з RTX 3090 і навіть RTX 3090 Ti. Відеокарти RTX 3000 співіснуватимуть на ринку з пристроями наступного покоління через їх надмірне виробництво та спад активності майнерів. Можливо, це спричинить відстрочку початку продажів покоління Lovelace.

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Конференція NVIDIA GTC 2022 пройде з 19 по 22 вересня, основна доповідь Дженсена Хуанга відбудеться 20 вересня.

«Я з нетерпінням чекаю на конференції GTC наступного місяця, на якій ми поділимося новими досягненнями RTX, що заново винаходять 3D-графіку в іграх, продовженням прориву в галузі штучного інтелекту та створенням метавсесвіту, наступної еволюції інтернету», – сказав Хуанг.

Джерело: The Verge