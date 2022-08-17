NVIDIA має намір ще більше знизити ціни на топові відеокарти напередодні виходу серії RTX 4000

Вартість графічних адаптерів NVIDIA нормалізувалася після спаду ринку криптовалют та дефіциту виробництва мікрочипів. Ринок насичений, у багатьох країнах ціни відеокарт впали нижче за рекомендовані виробником. Щоб розпродати запаси карток RTX третього покоління перед виходом графіки Ada Lovelace, компанія готова піти на подальше їхнє зниження. Насамперед знижка торкнеться дорогих моделей RTX 3080 and RTX 3090.

Згідно з інсайдерською інформацією з ланцюжка поставок, NVIDIA переоцінила споживчу здатність ринку та замовила надто багато графічних процесорів. Компанія працює з партнерами над зниженням цін та запуском знижкових акцій у топовому сегменті.

Більш туманна інформація є і про подальше падіння цін на AMD Radeon. Джерела заявляють, що обидві компанії знизять їх майже синхронно, при цьому NVIDIA розраховує переграти конкурента агресивнішим демпінгом. Відеокарти Radeon RX 7000 стартують лише в листопаді – у «червоних» залишається більше часу, щоб позбутися запасів.

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Конкретні терміни зниження цін та розмір знижок невідомі, як і точний перелік моделей. Передбачається, що хвиля знижок торкнеться й дешевших відеокарт, для збереження їх продажів на високому рівні.

До кінця осені геймери стикатимуться з дилемою: купувати зараз, чекати здешевлення поточного покоління, або накопичити на карту RTX 4000/Radeon RX 7000 через деякий час. Зважаючи на те, що продуктивність RTX 4070, за попередньою інформацією, відповідає рівню RTX 3090 Ti, прийняти рішення буде непросто.

Ще одне можливе рішення NVIDIA – перенесення нових відеокарт.

Джерела: TechSpot, VideoCardz