Новини Тиждень ШІ 21.07.2025 comment views icon

NVIDIA представила локальні ШІ-моделі на базі DeepSeek R1 — від 1,5 млрд до 32 млрд параметрів

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

NVIDIA представила локальні ШІ-моделі на базі DeepSeek R1 — від 1,5 млрд до 32 млрд параметрів

Останнім часом IT-компанії все більше уваги приділяють ШІ-моделям, здатним до логічних міркувань і вирішення завдань зі складними залежностями. NVIDIA також зробила крок у цьому напрямку, презентувавши серію моделей OpenReasoning-Nemotron, призначених для роботи із задачами з математики, фізики, інформатики та програмування. І головне, вони не потребують дорогих серверів чи доступу до хмари. Їх можна запускати локально — на ігровому комп’ютері з потужною відеокартою.

NVIDIA представила чотири варіанти моделі OpenReasoning-Nemotron з різною кількістю параметрів: 1,5 млрд, 7 млрд, 14 млрд і 32 млрд. Усі вони створені на основі набагато більшої моделі DeepSeek R1 0528, яка має 671 млрд параметрів. Компанія використала техніку дистиляції — стисла величезну «вчительську» модель до компактніших учнів, побудованих на основі Qwen‑2.5. Таким чином, складні обчислення та аналітичні можливості стали доступними не тільки дослідникам, а й ентузіастам.

Моделі навчені на основі 5 млн прикладів рішень з математики, науки та програмування. Ці дані були згенеровані через спеціальний інструмент NVIDIA NeMo Skills. Потім усі чотири версії OpenReasoning-Nemotron пройшли кероване навчання без використання методів з підкріпленням.

NVIDIA представила локальні ШІ-моделі на базі DeepSeek R1 — від 1,5 млрд до 32 млрд параметрів

Результати виявились досить оптимістичними. Найпотужніша з моделей, 32B, отримала 89,2 бала у математичному тесті AIME24 та 73,8 — на лютневому конкурсі HMMT. Але й найменша, 1.5B, не пасе задніх: 55,5 бала на AIME24 і 31,5 — на HMMT.

NVIDIA бачить у цих моделях зручний і ефективний інструмент для досліджень. Усі варіанти OpenReasoning-Nemotron будуть доступні для завантаження на платформі Hugging Face. Їх можна використовувати як основу для навчання за допомогою методів з підкріпленням, а також адаптувати для власних завдань. Додатковий режим GenSelect дозволяє запускати кілька паралельних відповідей і вибирати найкращу — завдяки цьому продуктивність 32B-моделі може наближатися або навіть перевищувати рівень OpenAI o3‑high на окремих тестах з математики та програмування.

NVIDIA представила локальні ШІ-моделі на базі DeepSeek R1 — від 1,5 млрд до 32 млрд параметрів

Завдяки прозорому процесу навчання без RL-алгоритмів (тобто без самостійного донавчання моделі через зворотний зв’язок), дослідники отримують «чисту» і сучасну відправну точку для подальших експериментів. А для ентузіастів і користувачів, які мають потужну відеокарту вдома, відкривається можливість запускати дійсно розумні ШІ-моделі локально.

Джерело: techpowerup, huggingface

Популярні новини

В Естонії криптомільярдер під час спроби викрадення відкусив нападникові палець
Steam безплатно роздає чотири стратегії загальною вартістю понад $150
Honda показала Super EV Concept — компактний міський електрокросовер
Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin’s Creed
Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449
Суперточні кубіти: в Оксфорді зменшили помилки квантових комп’ютерів до 1 на 6,7 млн
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса
Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Тисячі жителів Норвегії стали «мільйонерами» через помилку в коді держлотереї — виграші завищили в 10 000 разів
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Дерева інжиру перетворюють CO₂ на камінь та роблять самі для себе добрива, — дослідження
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
ChatGPT розповідав, що пише користувачу книгу на 700 сторінок — страшна та кумедна правда відкрилася в Reddit
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів
Вчені обернули квантову заплутаність та відкрили новий закон квантової фізики
Хакери вкрали у криптобіржі GMX $40 млн
Microsoft дозволяла інженерам з Китаю працювати з системами Пентагона з мінімальним наглядом
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати