NVIDIA RTX 50 Super представлять на CES 2026, — інсайд та характеристики

Відеокарта NVIDIA серії Super

Масові припущення щодо можливого запуску серії NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER зазнали змін. За даними джерел у галузі, офіційний графік виходу вдосконалених варіантів відеокарт змістили на кілька місяців.

Так, відомий інсайдер Hongxing2020, який має тісні зв’язки з виробниками партнерських відеокарт, заявив, що серію RTX 50 SUPER відклали. У мережі з’являлися повідомлення про можливий реліз під Різдво, але, схоже, ці дані неточні. У найближчі місяці NVIDIA зосередиться на своїй поточній серії RTX 50 з графічними процесорами Blackwell, яка й далі виробляється у повному обсязі. Наразі у компанії немає планів щодо її зняття з виробництва.

За інформацією VideoCardz, можливий проміжний варіант оновлення Blackwell у вигляді відеокарт SUPER можуть показати на CES 2026. Саме тоді очікується офіційний анонс. NVIDIA планує збільшити обсяги пам’яті у ключових моделях високопродуктивного сегмента, щоб підняти їхню ефективність у вищих роздільних здатностях, особливо при активованому трасуванні променів та нейронному рендерингу.

Зокрема, компанія готується використати нові мікросхеми пам’яті GDDR7 щільністю 24 Гбіт. Це дає змогу створювати конфігурації з 18 ГБ пам’яті на 192-бітній шині або 24 ГБ на 256-бітній шині. Крім збільшеного обсягу пам’яті, NVIDIA, імовірно, трохи підвищить кількість шейдерних блоків і тактові частоти GPU. Докладні попередні відомості про характеристики відеокарт NVIDIA серії GeForce RTX 50 SUPER та їх порівняння з поточними моделями представлені в наступній таблиці.

Затримка виходу серії RTX 50 SUPER свідчить про те, що NVIDIA хоче вичавити максимум із поточної лінійки Blackwell перед оновленням. Для користувачів це означає, що найближчим часом ключові рішення на ринку графіки залишаться без змін, а великі інновації у вигляді збільшеної пам’яті та покращених характеристик варто чекати вже на CES 2026.

Джерело: techpowerup