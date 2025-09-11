banner
Новини Технології 11.09.2025 comment views icon

NVIDIA RTX 50 Super представлять на CES 2026, — інсайд та характеристики

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

NVIDIA RTX 50 Super представлять на CES 2026, — інсайд та характеристики
Відеокарта NVIDIA серії Super

Масові припущення щодо можливого запуску серії NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER зазнали змін. За даними джерел у галузі, офіційний графік виходу вдосконалених варіантів відеокарт змістили на кілька місяців.

Так, відомий інсайдер Hongxing2020, який має тісні зв’язки з виробниками партнерських відеокарт, заявив, що серію RTX 50 SUPER відклали. У мережі з’являлися повідомлення про можливий реліз під Різдво, але, схоже, ці дані неточні. У найближчі місяці NVIDIA зосередиться на своїй поточній серії RTX 50 з графічними процесорами Blackwell, яка й далі виробляється у повному обсязі. Наразі у компанії немає планів щодо її зняття з виробництва.

За інформацією VideoCardz, можливий проміжний варіант оновлення Blackwell у вигляді відеокарт SUPER можуть показати на CES 2026. Саме тоді очікується офіційний анонс. NVIDIA планує збільшити обсяги пам’яті у ключових моделях високопродуктивного сегмента, щоб підняти їхню ефективність у вищих роздільних здатностях, особливо при активованому трасуванні променів та нейронному рендерингу.

Зокрема, компанія готується використати нові мікросхеми пам’яті GDDR7 щільністю 24 Гбіт. Це дає змогу створювати конфігурації з 18 ГБ пам’яті на 192-бітній шині або 24 ГБ на 256-бітній шині. Крім збільшеного обсягу пам’яті, NVIDIA, імовірно, трохи підвищить кількість шейдерних блоків і тактові частоти GPU. Докладні попередні відомості про характеристики відеокарт NVIDIA серії GeForce RTX 50 SUPER та їх порівняння з поточними моделями представлені в наступній таблиці.

NVIDIA RTX 50 Super представлять на CES 2026, — інсайд та характеристики
Ймовірні характеристики NVIDIA RTX 50 Super

Затримка виходу серії RTX 50 SUPER свідчить про те, що NVIDIA хоче вичавити максимум із поточної лінійки Blackwell перед оновленням. Для користувачів це означає, що найближчим часом ключові рішення на ринку графіки залишаться без змін, а великі інновації у вигляді збільшеної пам’яті та покращених характеристик варто чекати вже на CES 2026.

Джерело: techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA йде в село: просапувач LaserWeeder G2 з 25 GPU та 24 лазерами випаровує 600 000 бур'янів за годину
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер розповів технічні деталі
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
AMD випадково відкрила код FSR 4: відкликати ліцензію вже неможливо
NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті
SSD Team Group з кнопкою самознищення — бос ніколи не побачить вашої маленької колекції
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт
SSD у відеокарті? Дайте два. Саме стільки слотів M.2 має прототип Colorful
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
В Україні теж: NVIDIA дарує Borderlands 4 покупцям GeForce RTX 5070+
Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Офіційно: NVIDIA App приносить подвоєння FPS Smooth Motion на RTX 40 та перепризначення DLSS у драйвері
Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням
Дженсен Хуанг: Трамп пишається 4 трлн NVIDIA, а нові мита індустрія переживе
Ютубер охолодив AMD Threadripper Pro 9995WX радіатором BMW M4 та вентиляторами Toyota Highlander
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати