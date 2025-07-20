Відеокарта GeForce RTX 5050 Ti засвітилась на сайті ZOTAC — передчасний злив чи помилка?

Згадка про відеокарту відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti

Іноді цікаві деталі спливають не під час офіційних презентацій, а випадково — на сайтах партнерів. Так сталося і цього разу: компанія ZOTAC ненароком згадала відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti, якої ще не існує.

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ZOTAC вже має «послужний список» передчасного розкриття новинок NVIDIA. Наприклад, за кілька тижнів до офіційного анонсу вона опублікувала на своєму сайті сторінки з кількома відеокартами серії RTX 50. Враховуючи це, будь-яка нова згадка на її сайті привертає увагу.

Цього разу на сторінці моделі RTX 5050 Twin Edge з’явилася згадка про версію RTX 5050 Ti, хоча така відеокарта ще не представлена. Швидше за все, це проста технічна помилка: хтось скопіював опис із сторінки RTX 5060 Ti, оновив назву моделі, але забув прибрати згадку про «Ti». При цьому зображення на сторінці відповідає звичайній RTX 5050.

Втім, залишаємо простір для сумнівів. Якби RTX 5050 Ti дійсно планувалася, це поставило б під питання всю логіку формування лінійки RTX 50. Партнери NVIDIA поки що не мають чіткого розуміння планів компанії. Відомо лише, що обговорюються версії RTX 5060 (без Ti) з 12 або навіть 16 ГБ пам’яті, але жодної інформації про оновлення 5050 немає.

Сама RTX 5050 не здобула популярності серед ентузіастів. NVIDIA, схоже, позиціює цю відеокарту не на користувачів, які самостійно збирають ПК, а на OEM-виробників, готові системи та інтернет-клуби. Натомість RTX 5060 Ti уже має огляди й висвітлення в ЗМІ.

Отже, на появу RTX 5050 Ti розраховувати не варто. А якщо така відеокарта і з’явиться — вона точно буде не для ринку самостійної збірки. Ймовірно, це просто зайві літери у тексті, яка випадково залишилася після редагування.

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Джерело: videocardz