Nvidia RTX 5090 матиме 32 ГБ пам’яті та значно вище енергоспоживання

За даними інсайдера Kopite7kimi, Nvidia планує випустити свою майбутню відеокарту GeForce RTX 5090 з 32 ГБ пам’яті. Водночас відеокарти RTX 5090 та RTX 5080 будуть більш енергоємними, оскільки Nvidia планує представити потужніший графічний процесор наступного покоління.

GeForce RTX 5090 начебто вимагає 600 Вт потужності. Хоча наразі невідомо, стосується ця вимога всієї графічної карти чи лише самого графічного чипа. У будь-якому випадку, схоже, що RTX 5090 споживатиме на 150 Вт більше, попередник RTX 4090. Що стосується технічних характеристик, нова RTX 5090 матиме 21760 ядер CUDA та 32 ГБ пам’яті GDDR7 з 512-бітною шиною доступу.

GeForce RTX 5090

PG144/145-SKU30

GB202-300-A1

21760FP32

512-bit GDDR7 32G

600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

Для моделі GeForce RTX 5080 знадобиться «лише» 400 Вт потужності. Для порівняння, попередниці RTX 4080 вистачало 320 Вт. Ця модель матиме удвічі зменшені характеристики – 10752 ядра CUDA та 16 ГБ пам’яті GDDR7.

Хоча специфікації топових відеокарт Nvidia серії RTX 50 вже просочилися, поки що точно невідомо, коли відбудеться їхній офіційний анонс. Можна очікувати презентацію новинок під час проведення виставки Consumer Electronics Show в січні 2025 року.

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Джерело: The Verge

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