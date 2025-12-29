Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року

"Одіссея" та "Аватар 3"

У 2025 році вийшло чимало трейлерів гучних фільмів — від Крістофера Нолана, Джеймса Кемерона до продовження улюбленого фільма Квентіна Тарантіно. Але кожного з них обігнав невеликий тизер культової драми.

Forbes склав рейтинг ТОП-10 трейлерів, які найбільше дивилися глядачі. За цими даними, найпопулярнішим цього року став короткий тизер фільму “Диявол носить Prada 2”, який повертає на екрани Меріл Стріп та Енн Гетевей. Анонс стрічки швидко вийшов у лідери та встановив новий рекорд за переглядами. Протягом перших 24 годин відео зібрали 181,5 млн переглядів. За підрахунками аналітичної компанії WaveMetrix, це найкращий старт серед усіх комедійних трейлерів, які вони відстежували за останні 15 років.

Позаду залишилися великі релізи Disney. Друге місце посів тизер live-action рімейку “Ваяна”, який набрав 161,2 млн переглядів за добу. Третім став “Ліло і Стіч”, який назвали найкращим фільмом в історії Disney, із результатом 149,4 млн переглядів за той самий період.

Серед топових трейлерів року майже всі позиції зайняли сиквели, рімейки або стрічки з відомих франшиз. Єдиним винятком став байопік “Майкл” — біографічна стрічка про Майкла Джексона, яка посіла восьме місце в рейтингу. Головну роль у ньому виконав племінник співака.

Найпопулярніші трейлери 2025 року

Диявол носить Prada 2 — 181,5 млн

Ваяна (2026) — 161,2 млн

Ліло та Стіч (2025) — 149,4 млн

Фантастична четвірка: Перші кроки — 144,1 млн

Історія іграшок 5 — 133,6 млн

Аватар: Вогонь і попіл — 127,6 млн

Зоотрополіс 2 — 125,6 млн

Одіссея — 121,4 млн

Майкл — 113,9 млн

Зла: Назавжди — 113 млн

Додамо, що “Диявол носить Prada 2” вийде в прокат 1 травня 2026 року. У сиквелі, крім Міранди Прістлі та Енн Гетевей, з’являться Емілі Блант і Стенлі Туччі. Також до акторського складу також приєднався Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди. Над фільмом знову працюють режисер Девід Френкель і сценаристка Алін Брош МакКенна.

Джерело: World of Reel