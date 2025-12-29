Новини Кіно 29.12.2025 comment views icon

Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року
"Одіссея" та "Аватар 3"

У 2025 році вийшло чимало трейлерів гучних фільмів — від Крістофера Нолана, Джеймса Кемерона до продовження улюбленого фільма Квентіна Тарантіно. Але кожного з них обігнав невеликий тизер культової драми.

Forbes склав рейтинг ТОП-10 трейлерів, які найбільше дивилися глядачі. За цими даними, найпопулярнішим цього року став короткий тизер фільму “Диявол носить Prada 2”, який повертає на екрани Меріл Стріп та Енн Гетевей. Анонс стрічки швидко вийшов у лідери та встановив новий рекорд за переглядами. Протягом перших 24 годин відео зібрали 181,5 млн переглядів. За підрахунками аналітичної компанії WaveMetrix, це найкращий старт серед усіх комедійних трейлерів, які вони відстежували за останні 15 років.

Позаду залишилися великі релізи Disney. Друге місце посів тизер live-action рімейку “Ваяна”, який набрав 161,2 млн переглядів за добу. Третім став “Ліло і Стіч”, який назвали найкращим фільмом в історії Disney, із результатом 149,4 млн переглядів за той самий період.

Серед топових трейлерів року майже всі позиції зайняли сиквели, рімейки або стрічки з відомих франшиз. Єдиним винятком став байопік “Майкл” — біографічна стрічка про Майкла Джексона, яка посіла восьме місце в рейтингу. Головну роль у ньому виконав племінник співака.

Найпопулярніші трейлери 2025 року

  • Диявол носить Prada 2 — 181,5 млн
  • Ваяна (2026) — 161,2 млн
  • Ліло та Стіч (2025) — 149,4 млн
  • Фантастична четвірка: Перші кроки — 144,1 млн
  • Історія іграшок 5 — 133,6 млн
  • Аватар: Вогонь і попіл — 127,6 млн
  • Зоотрополіс 2 — 125,6 млн
  • Одіссея — 121,4 млн
  • Майкл — 113,9 млн
  • Зла: Назавжди — 113 млн

Додамо, що “Диявол носить Prada 2” вийде в прокат 1 травня 2026 року. У сиквелі, крім Міранди Прістлі та Енн Гетевей, з’являться Емілі Блант і Стенлі Туччі. Також до акторського складу також приєднався Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди. Над фільмом знову працюють режисер Девід Френкель і сценаристка Алін Брош МакКенна.

Джерело: World of Reel

Популярні новини

arrow left
arrow right
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою
Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах
"Людина, що біжить" рулить”: перші відгуки критиків відзначають дотепну сатиру та захопливі сцени
"Аватар 3" стане останнім фільмом в серії, якщо не заробить грошей — але Кемерон напише книгу
Disney+ дозволить користувацький ШІ-контент на своїй платформі — оглядачі кажуть про “рімейки” і “сиквели”, доки немає деталей
"Людина, що біжить": фінальний трейлер запрошує до гри
Фейковий торент "Одна битва за іншою" несе троян на ваш ПК через субтитри
2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
“Людина завтрашнього дня”: у наступному фільмі про Супермена він отримає нового антагоніста та дуже несподіваний союз
"Хижак: Дикі землі" завершує прокат зі збитками в $80 млн
Енді Серкіс показав трейлер мультфільму "Колгосп тварин" — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла
"Тут сталося щось дуже погане": український трейлер фільму "Сайлент Гілл. Повернення", реліз — 22 січня
"Американський психопат" змінить стать: Марго Роббі претендує на головну роль у рімейку, — ЗМІ
“Хижак: Дикі землі” встановив рекорд франшизи з $80 млн за перший уікенд прокату
Квентін Тарантіно назвав кращий фільм XXI століття: "Режисерська майстерність — надзвичайна"
Штучний інтелект створив 50 нових мільярдерів у 2025 році: в лідерах — бос стартапу з маркування даних
Вийшов перший трейлер фільму "Вуличний боєць" / Street Fighter: ностальгічні 90-ті та дуже багато болю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати