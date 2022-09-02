Одна підписка Xbox на чотирьох — Microsoft запустила спільний Game Pass для сім’ї та друзів

На початку серпня Microsoft почала тестувати «сімейну» передплату Xbox Game Pass як доступнішу альтернативу максимальному плану Game Pass Ultimate, яка врешті виявилася не зовсім сімейною — її можна ділити й з друзями. І ось зараз відбувся офіційний запуск цього нового тарифного плану під назвою Xbox Game Pass Friends & Family.

Правда, наразі цей новий план доступний лише у двох країнах — Ірландії та Колумбії. До нього можуть приєднатися до чотирьох осіб та отримати доступ до переваг максимального плану Xbox Game Pass Ultimate (доступ до бібліотеки ігор на ПК та Xbox, а також Xbox Cloud, EA Play та підтримка багатокористувацьких онлайн-ігр на консолях). І оскільки вартість ділиться на всіх, то виходить дешевше, ніж купувати індивідуальні підписки. Єдина умова та обмеження — вони мають проживати у межах однієї країни. Так, саме країни, а не домогосподарства, тому це досить м’яке обмеження.

Власне, щодо цін — в Ірландії вартість становить 21,99 євро на місяць, а в Колумбії майже вдвічі дешевше — 49 990 Колумбійських песо ($11,13 євро на місяць). Для порівняння, звичайна ціна підписки Xbox Game Pass Ultimate в Європі — 12,99 євро на місяць проти 5,5 євро на людину у «колективній» Xbox Game Pass Friends & Family.

Водночас Microsoft надає можливість конвертувати звичайну підписку Game Pass в сімейну — в такому разі повний місяць максимального Ultimate-плану перетворюється на 18 днів «колективної» Friends & Family.

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Скільки Xbox Game Pass Friends & Family коштуватиме в інших країнах Європи та США, поки невідомо. Водночас The Verge повідомляє, що в США ціна складе близько $25 на місяць.

А ми тим часом продовжуємо чекати на запуск Xbox в Україні та сподіваємося, що ця подія станеться до кінця року, а новий спільний Game Pass для сім’ї та друзів точно не стане зайвим.