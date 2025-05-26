Один кабель для всього: Sparkle показала відеокарту Intel з Thunderbolt 5

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Однією з показаних на Computex 2025 новинок, яка точно заслуговує на увагу комп’ютерних ентузіастів, стала відеокарта Sparkle Thundermage. Цей концепт може дати нове життя тому, що колись здавалося втраченим – відеовихід через USB-C у відеокартах. Якщо ви користуєтесь дисплеями з USB Type-C або мрієте про просте підключення «одним кабелем», ця розробка точно для вас.

Після провалу ініціативи NVIDIA VirtualLink та обмеженої реалізації USB-C відеовиходу на деяких моделях Radeon, здавалося, що така зручна функція назавжди зникла з дискретних відеокарт. Проте компанії Intel та Sparkle вирішили змінити ситуацію. Sparkle представила концепт відеокарти Project Thundermage на базі Intel Arc, яка має вбудований порт Thunderbolt 5.

Thunderbolt 5 офіційно представили понад рік тому, але досі його можна знайти лише на флагманських ноутбуках. Тепер, здається, настав час для його активного поширення. На Computex 2025 показали кілька рішень із підтримкою Thunderbolt 5 для зовнішніх GPU, і Sparkle Thundermage серед них була особливо цікавою.

Відеокарта Thundermage оснащена контролером Intel Barlow Ridge, який забезпечує:

передачу даних на швидкості до 80 ГБ/с у двосторонньому режимі;

підтримку виводу зображення у форматі 8K з частотою 60 Гц;

одночасну подачу живлення — до 27 Вт (9В/3А) — через той самий порт.

Іншими словами, один кабель може одночасно передавати відео, дані та живлення. Це відкриває масу можливостей для підключення дисплеїв, док-станцій і периферії без зайвих адаптерів чи живлення від окремих джерел.

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Проєкт орієнтований насамперед на компактні ПК та творців контенту, які вже давно користуються Thunderbolt у своїй щоденній роботі. Якщо у вас є монітор із USB-C або ви працюєте з док-станціями, ви точно оціните зручність такого підключення без зайвих кабелів і блоків живлення.

І хоча поки що Thundermage — це лише концепт, його демонстрація показує, що ідея не забута. Навпаки, вона отримує нове дихання саме тоді, коли індустрія готова до гнучких і компактних рішень. Залишилося лише дочекатися реалізації ідеї в комерційному пристрої та дізнатися його ціну.

Джерело: videocardz

Розділ Технології виходить за підтримки

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