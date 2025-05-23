Maxsun показала прозору відеокарту з водяним охолодженням — і вона виглядає як арт-об’єкт

Maxsun привезла на Computex 2025 водяну відеокарту у прозорому корпусі / techpowerup

На виставці Computex 2025 виробники заліза змагаються не лише цифрами у характеристиках, а й креативом. Серед нових материнських плат Maxsun відвідувачі звернули увагу на несподівану новинку. Це не чергова плата і не звичайна відеокарта. Це — концепт водяного охолодження GPU, який одразу прикував до себе погляди.

Інженери Maxsun, схоже, вирішили не стримувати фантазію й показали досить незвичайний пристрій. Це компактна відеокарта з рідинним охолодженням, з розташованими збоку шлангами, запакована в прозорий моноблок. Додатково інженери оснастили пристрій RGB-підсвічуванням та вишуканою графікою. Виглядає він не як звичне комп’ютерне комплектуюче, яке ховають у корпус, а як дизайнерський арт-об’єкт. Її навіть виставили як горизонтально, так і вертикально — очевидно, щоб підкреслити її зовнішній вигляд.

Про характеристики наразі нічого не відомо — це лише концепт, і поки незрозуміло, чи з’явиться така відеокарта в реальному продажі. Проте сам підхід інтригує. Ідея виглядає більш логічною для зовнішньої відеокарти (eGPU), ніж для класичної внутрішньої. По-перше, форм-фактор компактний. По-друге, просто шкода було б ховати таку красу всередині корпусу, де її ніхто не побачить.

Цей концепт — ще один приклад того, як виробники шукають нові підходи в дизайні та функціональності. Maxsun не обіцяє швидкого запуску продукту, і можливо, це залишиться лише шоу-проєктом для виставок. Але як натяк на майбутнє — виглядає багатообіцяюче.

Виставка Computex 2025 принесла чимало інших цікавих новинок. Наприклад, Realtek представила доступні рішення для 10-гігабітних мереж, GIGABYTE показала ігрові ноутбуки з автономністю до 14 годин, а Seasonic підготувала блоки живлення, що запобігатимуть розплавленню конекторів живлення відеокарт NVIDIA RTX 50.

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Джерело: techpowerup