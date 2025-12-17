Новини Ігри 17.12.2025 comment views icon

Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Dead Island 3
Dead Island 3

В офіційних документах побачили згадку про розробку Dead Island 3, де знайшли не тільки назву гри, а й релізний період — перша половина 2028 року.

У фінансовому звіті Dambuster Studios гру називають саме Dead Island 3, а не внутрішнім кодовим іменем. Інформацію помітили користувачі соцмереж після публікації документа. Це перша офіційна згадка про продовження франшизи без натяків чи завуальованих формулювань.

У Dambuster пояснили, що після завершення портів Dead Island 2 для Luna та Mac до роботи над третьою частиною долучиться й команда контролю якості. Наприкінці березня 2025 року у студії працювало 194 людини, і всі вони зосереджені на новій грі. Проєкт перебуває на ранньому етапі розробки: команда працює над персонажами, світом, механіками та сюжетом. Саме тому у звіті вказано орієнтовний реліз на перший або другий квартал 2028 року, тобто до кінця червня.

Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Виток документу про Dead Island 3

На існування продовження вже раніше натякала студія. У вересні Dambuster опублікувала картинку, а до самого допису додала: “Спалах ще далеко не закінчився”. У тому тексті нагадали, що з моменту виходу першої Dead Island минуло 14 років, а після подій Dead Island 2 історія франшизи не добігла кінця.

Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Картинка Dead Island 2, з якою натякали на продовження

У звіті немає жодних сюжетних деталей чи підтверджених локацій майбутньої гри. Якщо Dead Island 3 справді вийде у першій половині 2028 року, між основними частинами серії мине п’ять років. Для порівняння, другу частину розробляли понад понад десять років, змінюючи кількох студій. Лише у 2023‑му вона нарешті вийшла під керівництвом Dambuster Studios. І через два роки після релізу її навіть роздавали в Epic Games Store.

Поки що студія не представила трейлер або повноцінну презентацію Dead Island 3. Судячи з темпів і ранньої стадії розробки, перші офіційні матеріали можуть з’явитися не раніше 2026 року.

Джерело: IGN

