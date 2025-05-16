Epic Games Store роздає Dead Island 2 — гру можна забрати протягом тижня

Dead Island 2

В Epic Games Store триває роздача двох ігор, одна з яких — екшн-RPG з тематикою зомбі Dead Island 2.

Платформа оголосила про свій розіграш таємничих ігор, і першими стали Dead Island 2 та пригодницька гра Happy Game. Тож якщо бажаєте заощадити сумарно близько ₴1,500, то заходьте в Epic Games Store і тисніть додати до бібліотеки. Це перша добірка «таємничих ігор», яка буде оголошена безплатною в Epic Games Store цього місяця.

Для тих, хто не знає Dead Island 2 — події сиквелу відбуваються через 15 років після оригінального Dead Island, а якому гравці занурюються в Лос-Анджелес. У грі присутній кооперативний геймплей, в якому можна зібрати команду з трьох гравців. Вони можуть об’єднуватися як для кампанії, так і для режиму орди. Студія Dambuster Studios хвалиться, що механіка розчленування в грі є найсучаснішою з коли-небудь створених. Вона дозволяє гравцям рубати, трощити та підпалювати зомбі незліченними способами. Дізнатися більше можна в огляді ITC.

Іншу гру, яка стала безоплатною, випустила чеська Amanita Design — творці Botanicula, Growbot та Chuchel. Її Happy Game розповідає про несподівану «глибоко тривожну» головоломку, в якій маленький хлопчик занурюється у дивні кошмари. У Steam на цю гру відгуки здебільшого «дуже позитивні».

Роздача Dead Island 2 та Happy Game в Epic Games Store триватиме до 22 травня 18:00. Того ж дня Epic має намір представити ще три проєкти в межах своєї постійної ініціативи «таємничих ігор».