Окуляри з автофокусом ViXion01 як заміна біфокальним — коли час проходить біля монітора або важко читати з віком

Журналістка Шеррі Ел Сміт з Gizmodo випробувала високотехнологічні окуляри для покращення зору зі змінним фокусом. Це заміна для тих, кому з віком потрібні особливі окуляри для читання.

З часом деяким стають у пригоді людям потрібні біфокальні окуляри, щоб почитати перед сном. Цей симптом виникає через старіння та пресбіопію, поступову втрату здатності фокусування очей. Японський стартап ViXiON дещо футуристичну відповідь на цей запит — окуляри ViXion01.

Виробник називає ViXion01 першими у світі окулярами з автофокусом. Вони вимірюють відстань до об’єкта у реальному часі, забезпечуючи оптимальний фокус незалежно від того, чи має носій короткозорість або далекозорість. Хоча це не найстильніші окуляри, вони «неймовірно ефективні», на думку журналістки.

«ViXion01 використовує пару адаптивних змінних лінз у реальному часі, які налаштовуються на льоту, щоб переконатися, що все залишається в чіткому фокусі. Думайте про це як про фороптер, цю дивну на вигляд машину з різними лінзами, які ваш окуліст використовує, щоб виписати вам рецепт».

Лінзи ViXion01 змінюють форму та товщину залежно від відстані до предмета та індивідуальних налаштувань. Це усуває потребу в кількох окулярах або біфокальних окулярах. Вони також можуть допомогти впоратися з проблемами зору людей різного віку, котрі багато дивляться на екран. Налаштувати окуляри досить просто — для цього слугує маленький поворотний диск на правій петлі.

«Процес трохи складніший для пари щойно з коробки, але не надто. Оскільки я вже ношу контактні лінзи, я не сподівався побачити велику різницю. Однак, коли я подивився на якісь віддалені вивіски, я була вражена тим, що чітко бачила усі великі та середні літери. Менший текст був складнішим, але компанія не стверджує, що це дає вам суперзір — просто вдосконалення того, що ви вже маєте».

ViXiON наголошує, що окуляри не мають дозволу для медичного застосування, і не радить використовувати їх під час керування транспортом та виконання інших потенційно складних завдань. Окуляри ViXion01 потребують живлення та розраховані на 10 годин автономної роботи та мають незначну водонепроникність (IPX3).

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Вага лише 50 г робить окуляри відносно легкими. Головна проблема пристрою (а для когось, можливо, принада) — незвичайний футуристичний вигляд. ViXion01 коштують $555, але якщо хтось хоче протестувати пристрій, він доступний за $30 на місяць.

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