OnePlus 13 вийде в жовтні з флагманським чипом Snapdragon 8 Gen 4

Очікується, що майбутній флагманський смартфон OnePlus 13 одним з перших отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Президент OnePlus China Луїс Лі заявив, що цей смартфон буде представлений наступного місяця.

Керівник OnePlus China підтвердив, що OnePlus 13 поставляється з «останнім поколінням флагманських чипів». Новий процесор повинен забезпечити суттєвий приріст продуктивності. Перші тести інженерних зразків у Geekbench демонструють перевагу над попередником від 30-35% до 46%. Новий пристрій досяг частоти 120 Гц під час гри в Genshin Impact, що є свідченням «подальшого підвищення продуктивності в іграх».

Попередні витоки приписували смартфону OnePlus 13 дисплей 2K 8T LTPO та батарею місткістю 6000 мАгод. Водночас модель наступного покоління втратила підтримку технології бездротової зарядки. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням місткості акумулятора – більша батарея зайняла місце системи бездротового заряджання. Попередня модель постачалася з 50-ватною бездротовою зарядкою. Камера буде потрійною та матиме основний 50-мегапіксельний модуль.

Анонс нового флагманського чипа Snapdragon 8 Gen 4 очікується в середині або наприкінці жовтня. Запуск OnePlus 13 відбудеться лише на кілька днів пізніше. Скоріш за все, спочатку нова модель надійде в продаж в Китаї. Найбільш ймовірною датою початку продажів вважається 11 листопада – День неодружених – коли в Китаї починаються різноманітні акції та розпродажі. Що стосується виходу смартфона на міжнародні ринки, то ця подія відбудеться вже на початку 2025 року.

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Джерело: gsmarena

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