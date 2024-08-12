OnePlus Ace 5 приписують керамічний корпус, чип Snapdragon 8 Gen 3 та батарею на 6000 мАгод

Як очікується, цього року OnePlus випустить нову серію смартфонів Ace 5. Вона складатиметься принаймні з двох моделей: OnePlus Ace 5 та Ace 5 Pro. Завдяки інсайдерам ми вже можемо дізнатись чимало про ці пристрої.

Нагадаємо, на початку цього року було анонсовано смартфон OnePlus Ace 3, який отримав скляну задню панель для всіх варіантів кольору корпусу. Китайська компанія вирішила використати для серії OnePlus Ace 5 інший матеріал – кераміку. Про це розповідає інсайдер Wisdom Pikachu.

Він також зазначає, що новий смартфон отримає акумулятор місткістю приблизно 6000 мАгод. Пристрій підтримуватиме швидку зарядку потужністю 100 Вт. Як і його попередник, Ace 5 не матиме підтримки бездротової зарядки.

Серед іншого згадується наявність 6,78-дюймового OLED дисплея із вигнутими краями. Панель 8T LTPO забезпечить роздільну здатність 1.5K та частоту оновлення зображення до 120 Гц.

OnePlus Ace 5 буде оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Також повідомляється про 50-мегапіксельну потрійну камеру. Очікується, що пристрій працюватиме під управлінням OxygenOS 15 на базі Android 15.

Очікується, що OnePlus Ace 5 буде конкурувати з Redmi K80, який також має мати чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Обидві серії повинні вийти на ринок ближче до кінця року.

Онлайн-курс "DevOps Engineer" від robot_dreams. Опануйте всі необхідні інструменти й технології для автоматизації розробки, налаштування софту і підтримки його робочого стану. Інтегруйте практики DevOps у свою роботу. Програма курсу та реєстрація

Джерело: gizmochina