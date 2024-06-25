Новини Пристрої 25.06.2024 о 19:32 comment views icon

OnePlus вилучає зарядний пристрій SuperVOOC з комплектації Nord CE 4 Lite в Європі

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Вадим Карпусь

Автор новин

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З випуском нового смартфону Nord CE 4 Lite компанія OnePlus вирішила долучитися до інших представників індустрії та вилучити зарядний пристрій з комплектації. Такий «обмежений» комплект постачання буде пропонуватися на деяких ринках.

Так, на індійському сайті в специфікаціях OnePlus Nord CE 4 Lite зазначено, що в комплект постачання входить зарядний пристрій.

OnePlus вилучає зарядний пристрій SuperVOOC з комплектації Nord CE 4 Lite для Європи

Водночас на сайтах компанії, орієнтованих на Велику Британію та Європу, зарядний пристрій не зазначений в комплекті постачання. На українському сайті комплектація Nord CE 4 Lite також не містить зарядного пристрою (як і захисного чохла).

OnePlus вилучає зарядний пристрій SuperVOOC з комплектації Nord CE 4 Lite для Європи

Це може засмутити покупців, оскільки OnePlus комплектувала свої смартфони досить якісними та потужними зарядними пристроями, які підтримують технологію швидкого заряджання SuperVOOC. OnePlus Nord CE 4 Lite пропонує зарядку SuperVOOC потужністю 80 Вт. Але незрозуміло, яка швидкість заряджання доступна через загальноприйнятий стандарт USB-PD. Наприклад, OnePlus 12 пропонував набагато нижчу швидкість заряджання через USB-PD.

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OnePlus вилучає зарядний пристрій SuperVOOC з комплектації Nord CE 4 Lite для Європи

На момент підготовки матеріалу OnePlus не прокоментувала запит стосовно причин відмови від комплектного зарядного пристрою в Європі та Великій Британії. Компанію також  запитали про швидкість заряджання Nord CE 4 Lite за використання адаптерів USB-PD, але відповідь вона теж ще не надала.

Джерело: androidauthority

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