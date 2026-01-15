Онлайн-школа IAMPM об'єднується з компанією Choice31 (частина FRACTAL). Що відомо про угоду?

Новини IT-бізнес 15.01.2026 comment views icon

Університет маркетингу та бізнесу Choice31 (входить до групи FRACTAL) об’єднався шляхом поглинання з IAMPM — онлайн-школою, яка спеціалізується саме на нетехнічних ролях в ІТ. Це перше за останні роки об’єднання українських освітніх компаній. Компанії не розголошують вартість угоди.

“Це стратегічна інвестиція в освіту, яка формує мислення і дає бізнесу підготовлених фахівців, а не швидкі обіцянки. Ми хочемо впливати освітою на економіку. Ми робимо не хайп продукти, не легку методологію. Наші цілі — це працевлаштування, збільшення грейду та зміни в бізнесі, а не”проходження курсу до кінця””,  — говорить CEO і співзасновниця Choice31 Євгенія Глізер.

“Для IAMPM це об’єднання стало логічним і необхідним наступним кроком, — підкреслює засновниця IAMPM Мері Кірічек. — Вже 9 років ми навчаємо нетехнічних IT-фахівців — від початківців до ТОП-менеджерів. За останні 4 роки ми стали єдиними на ринку, хто готовий гарантувати працевлаштування світчерам, які хочуть увійти в digital-сферу без потреби писати код. Наступний етап  — змінювати стандарти професійної освіти загалом. Для цього потрібен партнер з сильною культурою та масштабним мисленням. Саме таким партнером для нас стали Choice31”.

IAMPM з 2016 року працює з глобальними та українськими компаніями, які формують стандарти ринку та задають темп розвитку digital-економіки. Студентів працевлаштовують у топові українські та міжнародні компанії. На момент об’єднання з Choice31 в активі IAMPM:

  • 40+ курсів за ключовими нетехнічними спеціальностями в IT (Product & Project Management, Business Analytics, Sales, Bizdev, HR-менеджмент);
  • 30 000+ студентів, серед яких junior-, mid- і senior-таланти.

У перспективі інтеграція продуктів IAMPM з освітнім портфелем Choice31 стане базовою матрицею для розвитку як окремих фахівців, так і команд. Відповідно, бізнес отримає більше дієвих рішень у підготовці нетехнічних ІТ-команд. У планах команди Choice31 розвиток нових освітніх напрямів, офлайн-форматів і подальше масштабування освітньої моделі в Україні.

Choice31 свідомо дистанціюється від цієї моделі інфокурсів або інфобізнесу. Компанія інвестує в системну освіту, де маркетинг, продукт і стратегія розглядаються як єдине ціле, а навчання базується на практичних кейсах і довгостроковому результаті, де клієнтом є той, у кого вийшло після навчання, а не той, хто проходить курс. Компанія регулярно розвиває кар’єрний центр та масштабує його діяльність: підвищили відсоток працевлаштування дипломників з 30% до 90%, створили систему збільшення грейдів після проходження курсів.

Довідка

Choice31 — університет маркетингу та бізнесу, створений Євгенією Глізер та Артемом Бородатюком в групі IT-компаній FRACTAL у 2021 році. Лекторами на курсах є практики з провідних компаній в Україні, діджитал-експерти з FRACTAL, Reface, EPAM, SoftServe тощо. Відсоток працевлаштованих студентів — 90,3% від охочих знайти роботу й отримавших диплом. Компанія брала участь у державній програмі ІТ Generation. За відсотком працевлаштування студентів, які пройшли курси за програмою ІТ Generation, Choice31 посіла третє місце. Темп зростання Revenue компанії рік до року — 38%.

IAMPM — онлайн-школа, заснована у 2016 році Марією Кірічек та партнером. Спеціалізується на нетехнічних спеціальностях в ІТ: product та project managers, business analytics, sales-менеджерів, BizDev та інших. Серед компаній, команди яких проходили навчання в IAMPM: Netflix, Amazon, Rakuten, Uklon, ПриватБанк, MEGOGO, Укрпошта, АЛЛО, Київстар.

FRACTAL — група IT-компаній з 30+ бізнесів, що надають продукти та послуги для розвитку бізнесів, а також запускають і розвивають нові власні бізнеси на базі своєї екосистеми.

