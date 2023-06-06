Оновлені плани AMD: настільні Ryzen 7000, Ryzen 8000 з графікою RDNA 3.5 та сокет AM5 до 2026 року

Компанія AMD представила оновлену дорожню карту випуску пристроїв на платформі AM5 для настільних ПК під час закритої вебконференції Meet The Expert. Компанія підтвердила власні плани використати актуальний сокет мінімум до 2026 року.

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Вперше офіційно йдеться про вихід процесорів наступного покоління під назвою Ryzen 8000. Вони базуються на архітектурі Zen5 та отримають графіку Navi 3.5. Неофіційно відомо, що один з таких процесорів під кодовою назвою Strix Point отримає від 16 до 40 ядер та потужне відео RDNA3.5. Дорожня карта підтверджує, що подібні чипи можуть бути випущені для настільних ПК.

Настільні Ryzen 7000, Zen4 та Navi 3.0 також не залишилися поза увагою. Поки що актуальні представники цього сімейства оснащені лише вбудованою графікою RDNA2. Дорожня карта каже, що Navi 3.0 (вона ж RDNA3) буде доступна на сокеті AM5 цього року. Ймовірно, це може бути процесор на базі APU Phoenix для ноутбуків, де вже є RDNA 3.

Раніше AMD не говорила про Ryzen 8000, але згадувала архітектури Zen5, Zen5c та Zen5 з 3D V-Cache. Нові чіпи будуть проводитися по 4 нм та 3 нм техпроцесів.

Джерело: VideoCardz