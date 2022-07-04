Оновлення «Дія»: старт бета-тесту пенсійного посвідчення та перевірка нотаріальних документів

«Дія» невдовзі отримає чергове функціональне оновлення — розробники почали приймати заявки на участь в бета-тесті пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання. Окрім того, команда працює над запуском функції перевірки нотаріальних документів.

У 2021 році Мінцифра запустила 12 нових послуг на сайті та в застосунку «Дія». Серед них — призначення/перерахунок пенсії, оформлення субсидії, автоматична реєстрація ФОП, зміна місця реєстрації онлайн у форматі бета-тестування. До війни на порталі налічувалося 72 послуги, а в застосунку — 9 послуг та 15 цифрових документів. Після відключення та перенесення державних реєстрів через війну розробники не тільки відновили доступ до більшої частини послуг/документів, але й запустили немало нових сервісів відповідно до потреб воєнного часу — «єДокумент», можливість отримати статус ВПО та подати заявку на грошову допомогу, заявити про пошкоджене через російську агресію майно та багато іншого. Наприкінці травня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував швидкий запуск дев’яти послуг та документів, серед яких згадувалися військові облігації, цифрове пенсійне посвідчення та електронний нотаріат. І ось зараз команда наближається до релізу частини з них.

Нові цифрові документи в «Дія» — пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання

Після запуску цих електронних документів українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.

Наразі Мінцифра набирає учасників для бета-тестування — подати заявку можна на сайті відомства. Щоб взяти участь у тестуванні пенсійного посвідчення, потрібно мати такий документ (пластиковий або у вигляді платіжної картки), виданий із 2014 року, а для тестування посвідки —пластикову картку з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в «Дії» через BankID, а також смартфон із NFC.

Точна дата запуску цих двох електронних документів в «Дії» поки не повідомляється.

Перевірка нотаріальних документів

Незабаром у «Дії» також з’явиться нова функція, яка дасть змогу перевірити справжність нотаріального документа. Це і є той самий обіцяний електронний нотаріат, який став можливим завдяки нещодавно прийнятій урядом постанові про перевірку нотаріальних документів через «Дію». Перевірка справжності нотаріальних документів буде проводитися вже звичним способом — за допомогою QR-коду. І це лише перша із можливостей електронного нотаріату, які планується реалізувати найближчим часом. Наразі команда «Дії» працює над технічним запуском сервісу. Про результат обіцяють повідомити в соцмережах «вже зовсім скоро».

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На нещодавньому пресбрифінгу International Diia Summit в Давосі Мінцифра повідомила, що станом на травень 2022 року додатком «Дія» користуються понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року. Основні цілі, які ставить перед собою команда Михайла Федорова лишаються незмінними

100% держпослуг будуть переведені в онлайн. Якщо послуги немає в онлайні, її немає офлайн (Ще пам’ятаєте про режим «‎без паперів» та обіцянку зробити «всі 100% держпослуг доступними в онлайні до 2024 року»).

95% транспортної інфраструктури та населених пунктів покриті швидкісним інтернетом.

6 млн українців залучені до програми розвитку цифрових навичок.

10% — частка IT у ВВП країни (значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City»).

Раніше відомство запустило спеціальний сайт plan2.diia.gov.ua — на ньому можна знайти не тільки стислий опис по кожній послузі, яка розроблюється спільно з іншими міністерствами, а також відстежувати реалізацію проєктів у режимі реального часу та давати рекомендації. Наразі команда також працює в напрямку міжнародного визнання додатка — цифрові документи в «Дії» готуються визнати Польща, Молдова та ще кілька країн.