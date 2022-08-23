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Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно

Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно

Команда стримінгового сервісу YouTube TV додасть нову функцію у фірмовий застосунок для Smart TV – так званий “мозаїчний режим”. Вона дозволить користувачам платформи дивитися чотири канали одночасно. Про це керівники проєкту заявили під час закритої презентації нових функцій для своїх партнерів.

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Функцію, ймовірно, будуть тестувати на телевізорах з операційною системою Android TV. З часом “мозаїчний режим” може з’явитися і на смарттелевізорах від Samsung і LG.

Інші нові функції, описані у презентації, включають оптимізацію роликів YouTube Shorts під час перегляду на великих екранах. 

У звіті передбачається, що розробники інтерфейсу YouTube Shorts на смарттелевізорах можуть зрештою відмовитися від смуги прокручування, яка використовується для прокручування традиційних відео YouTube, а також запропонувати швидкий доступ до кнопок лайку та дизлайку. 

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Компанія вважає що зміна інтерфейсу допоможе Youtube виграти боротьбу в TikTok, який все активніше проникає у простір Smart TV (зараз TikTok доступний на платформах від Samsung, LG, Google та Amazon). У протистоянні з китайським додатком Google має одну суттєву перевагу – YouTube за замовчуванням встановлений на багатьох телевізорах, тоді як прихильникам TikTok доводиться встановлювати програму вручну.

Оновлення все ще перебуває на стадії розробки. У розмові з журналістами представник Google заявив, що лише одна функція з запланованих побачить світ “найближчими місяцями”.

Раніше повідомлялося, що у YouTube TV з’явилася підтримка багатоканального 5.1 звуку на Google TV, Android TV та Roku.

Джерело: The Verge, Protocol.


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