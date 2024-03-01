Ookla: Vodafone посунув Київстар та став новим лідером за швидкістю мобільного інтернету в Києві та всій Україні

«Vodafone Україна» потіснила «Київстар» та вийшла в лідери за швидкістю мобільного інтернету в Україні у 3–4 кварталах 2023 року, свідчить оновлений рейтинг Speed Score від Ookla (розробник Speedtest).

У кого найшвидший мобільний інтернет — Київстар, Vodafone Україна чи lifecell

Востаннє рейтинг оновлювався ще до війни у 3–4 кварталах 2021 року — тоді найкращим за швидкістю мобільного інтернету та покриттям фахівці визнали «Київстар». У новому дослідженні фахівці Ookla проаналізували майже 800 тис. (765 993) окремих тестів, проведених абонентами за допомогою Speedtest протягом 3-4 кварталу 2023 року. Варто зауважити, що найбільша частка замірів припала на «Київстар» — 361,4 тис. проти 221,6 тис. у Vodafone, що потенційно могло вплинути на загальні результати. З іншого боку, це дуже узагальнений рейтинг, як і всі інші (давайте вже ваші «бородаті» жарти про «середню температуру по палаті» — знаємо, вам дуже хочеться).

За підсумками лідером нового рейтингу Speed Score стала Vodafone з рейтингом 33,33 та показниками 29,32 Мбіт/с на завантаження (Download) і 11,87 Мбіт/с на передачу (Upload). Друге місце за «Київстар», а lifecell фінішував третім. Цікаво, що перша п’ятірка смартфонів за кількістю проведених тестів представлена iPhone, що повністю збігається з нашим нещодавнім великим аналізом «Що з ринком смартфонів в Україні».

Якщо прямо порівнювати значення середньої швидкості (завантаження/вивантаження) та затримки в проходженні сигналу, то маємо наступне:

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● Vodafone Україна: 29,32 Мбіт/с (download), 11,87 Мбіт/с (upload), 32 мс (latency);

● Київстар: 23,08 Мбіт/с (download), 11,86 Мбіт/с (upload), 31 мс (latency);

● lifecell: 22,94 Мбіт/с (download), 7,98 Мбіт/с (upload), 36 мс (latency);

У дослідженні також є окремі регіональні рейтинги для Києва і двох областей — Львівської та Дніпропетровської областей. Як можна побачити на зображенні нижче, лідером в усіх трьох також є Vodafone.

Стисло про методику вимірювання Speed Score

Speed Score — індекс швидкості завантаження (80% загального балу) та вивантаження даних (20%) в мережі кожного провайдера. Для аналізу фахівці Ookla використовують результати тестів вимірювання швидкості в мережах операторів, причому саме «сучасних пристроїв», які підтримують актуальні технології та здатні підключатися до найшвидших мереж (читай: 4G). Ookla використовує спеціальну шкалу з процентилями, обираючи швидкості на рівнях 10%, 50% (медіана) та 90% для оцінки мінімальної, середньої та максимальної швидкостей. Далі розраховується середньозважене значення за формулою 1:8:1, де найбільша вага приділяється медіані, щоб відтворити найбільш типовий досвід абонентів мережі. Більше деталей щодо методології індексу (кому цікаво) — на сайті Speedtest.

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