Opera фіксує приріст користувачів з iOS — на 164% (спойлер: допоміг DMA)

Закон про цифрові ринки (DMA), який набув чинності 7 березня, серед іншого передбачає для користувачів з ЄС вільний вибір заданого браузера.

Аби відповідати новому європейському законодавству Apple додала в iOS 17.4 новий екран вибору заданого браузера із довільним списком пропозицій, який висвітиться одразу після оновлення — щойно ви відкриєте Safari. Щоб потрапити в цей список, браузер повинен мати принаймні 5000 завантажень в App Store у ЄС за останній рік (якщо компанія має більше одного додатка для браузера, буде включено лише найпопулярніший).

Opera, яка пропонується з-поміж альтернатив до встановлення, здається, вже виграла від нового закону. В останньому звіті компанія повідомила про зростання клієнтів з iOS загалом більш ніж на 164%: у Франції, до прикладу, приріст сягнув аж 402%, а в Іспанії, Польщі та Німеччині — 143%, 68% і 56% відповідно.

Подібний екран вибору ще 6 березня запустила Google для користувачів Android — він має відображатись під час початкового налаштування смартфона чи планшета.

Opera так само звітувала про зростання кількості користувачів Android на деяких ключових ринках — тут теж виділилась Франція, де у день запуску екрана вибору на Google приріст користувачів з цією ОС збільшився на понад 54%.

«Ми розглядаємо це як ознаку двох речей: по-перше, важливість регулювання для забезпечення рівних умов гри, а з іншого — те, що користувачі прагнуть нових та інноваційних продуктів, які можуть забезпечити чудовий досвід онлайн», — сказав Йорген Арнесен, виконавчий віцепрезидент Opera Mobile.

Результати підтверджують попереднє опитування Opera, проведене до 6 березня, яке показало, що 80% європейських користувачів смартфонів готові спробувати новий браузер.

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Джерело: Bleeping Computer

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