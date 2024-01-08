Oppo Find X7 Ultra поєднав 1-дюймовий сенсор з двома перископними камерами

Флагман Oppo, Find X7 Ultra, став першим смартфоном з двома камерами-перископами. Одна з них має 3-кратний зум і використовує 1/1,56-дюймовий сенсор, який, за словами Oppo, є «найбільшим телесенсором у будь-якому смартфоні». Великі сенсори зазвичай дають змогу робити кращі фотографії в умовах недостатнього освітлення, що може бути проблемою для вторинних камер деяких телефонів. Другий перископічний об’єктив пропонує 6-кратний оптичний зум з 1/2,51-дюймовим сенсором.

Ще дві 50-мп камери доповнюють задню частину телефону Oppo. Сюди входить основна камера, яка першою на ринку використовує 1-дюймовий сенсор Sony другого покоління (LYT-900), а також надширококутна камера (розмір сенсора: 1/1,95 дюйма). Всі чотири сенсори працюють на базі нової системи обробки зображень HyperTone Image Engine від Oppo, передає The Verge.

В іншому Find X7 Ultra має типові характеристики флагманських смартфонів. Працює на новітньому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з акумулятором на 5000 мАг, який можна швидко заряджати за допомогою зарядного пристрою потужністю до 100 Вт або 50 Вт бездротовим способом. Його 6,82-дюймовий екран має роздільну здатність 1440p, максимальну частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 4500 ніт при перегляді HDR-контенту.

Швидше за все Find X7 Ultra залишиться ексклюзивом китайського ринку, і його не планують випускати в Європі чи США, як і торішній Find X6 Pro. У Китаї ціни починаються від 5 999 юанів (близько 845 доларів США) за модель з 12 ГБ оперативної пам’яті й накопичувачем на 256 ГБ вбудованої пам’яті, до 6 999 юанів (близько 990 доларів США) за топову модель з 16 ГБ оперативної пам’яті й 512 ГБ вбудованої пам’яті.