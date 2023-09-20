Останній дизельний Volvo вийде на початку 2024-го

На тижні клімату в Нью-Йорку Volvo заявила, що вона припинить виробництво автомобілів із дизельними двигунами. Останній такий зійде з конвеєра «на початку 2024 року».

Volvo дотрималася планів аж 2017 року, передає TechCrunch. Тоді дизельні двигуни «були хлібом та маслом» компанії у Європі, проте на Volvo вплинув дизельгейт від VW, та спонукав зробити вибір на користь іншого палива.

Наступна амбітна ціль Volvo — почати виробляти виключно електрифіковані автомобілі до 2030 року. Наразі гібридні та повністю електричні транспортні засоби становлять понад половину всіх європейських продажів, а дизельні — лише 14%.

А план на майбутнє — стати до 2040 року вуглецево-нейтральною компанією. Хоча Volvo все ще виробляє автомобілі, що працюють на бензині, компанія пообіцяла, що «більше не витратить жодної крони на дослідження і розробку нових двигунів внутрішнього згоряння».