Новини Технології 06.08.2025 comment views icon

Отаке майбутнє: інженер з США безплатно відновлює старі таксофони для регіонів без мобільного зв'язку

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Отаке майбутнє: інженер з США безплатно відновлює старі таксофони для регіонів без мобільного зв'язку
Depositphotos

У сільській частині США є проблеми з тим, що мобільний зв’язок часто зникає або зовсім не ловить. Інженер зі штату Вермонт згадав старе розв’язання проблеми — таксофони.

Патрік Шлотт знаходить таксофони на звалищах або онлайн-аукціонах, після чого самостійно лагодить та прибирає відсіки для монет. Чоловік перетворює їх безплатні телефони для тих, хто не може додзвонитись зі смартфона або взагалі його не має. Усі апарати підключають до VoIP або звичайної телефонної лінії, тож вони працюють навіть під час відключень світла чи аварій у мережі.

Шлотт ставить їх у зручних місцях — біля доріг, громадських будівель, у маленьких містечках. У кількох точках округу Віндзор такі телефони вже стоять — і люди ними користуються. Хоча, на перший погляд, здавалося б ми живемо в епоху штучного інтелекту та супутникової мережі. Наприклад, на іншому побережжі США тим часом планують збудувати новий дата-центр для обробки задач ШІ, який споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату. Поки за кілька тисяч кілометрів від нього вигадують, як взагалі тримати зв’язок зі світом.

Інженер не просто відновлює старе — оновлює начинку, ставить нові мікроконтролери, деталі з телеком-обладнання, але залишає знайомий вигляд. Проєкт тримається на донатах, без участі мобільних операторів. Станом на сьогодні Шлотт уже повернув до життя понад десять таких таксофонів.

Коли йде сильна злива або вибиває електрику, саме ці телефони дають змогу зателефонувати. На фоні мільярдних вкладень у 5G, така проста штука часто виявляється надійнішою — особливо там, де великі оператори просто не присутні. Ідея вже надихнула інших. Волонтери допомагають встановлювати телефони, а кілька громад самі готуються до запуску. Чоловік хоче далі розширювати мережу, використовуючи сонячні панелі, щоб телефони працювали автономно.

Таксофони реально працюють: туристи дзвонять по допомогу, літні мешканці — просто тримають зв’язок, не залежачи від смартфонів чи застосунків. Це трохи нагадує австралійську мережу безплатних таксофонів, яка й досі обслуговує мільйони. У США ця ініціатива поки приватна, але корисна, особливо з огляду на те, як урізають підтримку для сільських районів.

Джерело: Associated Press / Washington Times

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI представила ChatGPT Agent, який захопить ваш комп'ютер і робитиме все за вас
Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
«Фантастична четвірка» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes — перший фільм в серії, який вподобали критики
Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме каретні двері
«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора
Відомий художник Такасі Муракамі випустить колекцію NFT Flowers Revised
WhoFi: Wi-Fi ідентифікує та відстежує тіло людини у просторі без жодних гаджетів
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Перший погляд на консоль GPD Win 5 з AMD Strix Halo: продуктивність як в RTX 4060
Чому матерія «вижила» у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Новий сплав знижує енергоспоживання електроніки та позбавляє потреби у зовнішних магнітах
«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату
100 років квантовій фізиці: вона працює, але вчені досі не знають, що це
Обережно із запитами: Google читає ваші розмови з ChatGPT і показує мільйонам людей
«Сприяє жорстоким репресіям»: Крістофер Нолан втрапив у скандал через зйомки «Одіссеї» в окупованому місті
60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати