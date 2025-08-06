Отаке майбутнє: інженер з США безплатно відновлює старі таксофони для регіонів без мобільного зв'язку

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У сільській частині США є проблеми з тим, що мобільний зв’язок часто зникає або зовсім не ловить. Інженер зі штату Вермонт згадав старе розв’язання проблеми — таксофони.

Патрік Шлотт знаходить таксофони на звалищах або онлайн-аукціонах, після чого самостійно лагодить та прибирає відсіки для монет. Чоловік перетворює їх безплатні телефони для тих, хто не може додзвонитись зі смартфона або взагалі його не має. Усі апарати підключають до VoIP або звичайної телефонної лінії, тож вони працюють навіть під час відключень світла чи аварій у мережі.

Шлотт ставить їх у зручних місцях — біля доріг, громадських будівель, у маленьких містечках. У кількох точках округу Віндзор такі телефони вже стоять — і люди ними користуються. Хоча, на перший погляд, здавалося б ми живемо в епоху штучного інтелекту та супутникової мережі. Наприклад, на іншому побережжі США тим часом планують збудувати новий дата-центр для обробки задач ШІ, який споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату. Поки за кілька тисяч кілометрів від нього вигадують, як взагалі тримати зв’язок зі світом.



Інженер не просто відновлює старе — оновлює начинку, ставить нові мікроконтролери, деталі з телеком-обладнання, але залишає знайомий вигляд. Проєкт тримається на донатах, без участі мобільних операторів. Станом на сьогодні Шлотт уже повернув до життя понад десять таких таксофонів.

Коли йде сильна злива або вибиває електрику, саме ці телефони дають змогу зателефонувати. На фоні мільярдних вкладень у 5G, така проста штука часто виявляється надійнішою — особливо там, де великі оператори просто не присутні. Ідея вже надихнула інших. Волонтери допомагають встановлювати телефони, а кілька громад самі готуються до запуску. Чоловік хоче далі розширювати мережу, використовуючи сонячні панелі, щоб телефони працювали автономно.

Таксофони реально працюють: туристи дзвонять по допомогу, літні мешканці — просто тримають зв’язок, не залежачи від смартфонів чи застосунків. Це трохи нагадує австралійську мережу безплатних таксофонів, яка й досі обслуговує мільйони. У США ця ініціатива поки приватна, але корисна, особливо з огляду на те, як урізають підтримку для сільських районів.

Джерело: Associated Press / Washington Times