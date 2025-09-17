П'ятий сезон серіалу "Повільні коні" стартував зі 100% на Rotten Tomatoes

Кадри з серіалу "Повільні коні"

П’ятий сезон шпигунського серіалу “Повільні коні” / Slow Horses повторив успіх попередника і отримав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes за тиждень до дебюту на Apple TV+.

Рецензій поки небагато, але всі, очевидно, позитивні: критики вихваляють акторську гру, цікавий сюжет, гострі діалоги і більшу кількість комедійних моментів, порівняно з попередніми сезонами.

“Повільні коні” — це шпигунський серіал Apple TV+, заснований на книгах Міка Херрона, що оповідає про відділ шпигунів-невдах під керівництвом хамовитого, але харизматичного боса Джексона Лемба (Гері Олдмен).

Після емоційного четвертого сезону з особистою драмою Рівера Картрайта (Джек Лоуден), п’ятий переносить увагу на техногенія Родді Хо (Крістофер Чун). Саме на нього падає основа підозра після терористичної атаки в центрі Лондона, тоді як весь Слау Хауз MI5 в цей час відправляє на “карантин”.

У продовженні до своїх ролей також повернулися Крістін Скотт Томас, Саскія Рівз та Розалінд Елеазар, а одним з новачків виступає Нік Мохаммед, відомий за роллю Нейта в “Тед Лассо”.

“Не можу пригадати нічого, що мені не сподобалося б. Акторський склад блискучий, історія захоплива, а діалоги гостріші, ніж будь-коли”, — з рецензії Metro

“П’ятий сезон — це тріумф від початку до кінця. Сюжет, як і завжди, неймовірно ефективний, він швидко рухається та пропонує достатньо натяків і дражнилок, що розкривають ширшу таємницю, щоб підтримувати цікавість глядачів”, Radiotimes.

"П'ятий сезон доводить, що "Повільні коні" — це рідкість: тривала драма, якість якої не знизилася", Telegraph.

П’ятий сезон “Повільних коней” стартує на Apple TV+ 24 вересня з першим двома епізодами, решта виходитимуть по одному щотижня. Раніше серіал подовжили одразу на шостий і сьомий сезони: в наступному повернуть в центр подій Г’юго Вівінга, тоді як сьомий візьме за основу книгу Bad Actors, де Лемб із командою полюватимуть на “крота” в серці британського уряду.