Новини Кіно 09.07.2025 о 10:02 comment views icon

Серіал «Повільні коні» / Slow Horses подовжили на 7-й сезон

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Серіал «Повільні коні» / Slow Horses подовжили на 7-й сезон
Кадр з п'ятого сезону «Повільних коней» / Apple TV+
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Apple TV+ подовжила шпигунський серіал «Повільні коні»  на сьомий сезон — ще до виходу п’ятого і шостого.

«Повільні коні» — це екранізація серії книжок Міка Геррона, зосереджена на відділі шпигунів-невдах з MI5 під керівництвом нахабного, але харизматичного боса Джексона Лемба (Гері Олдмен). Перший сезон серіалу дебютував у 2022 році й став величезним успіхом для Apple TV+, принісши номінації на премію BAFTA для Олдмена та його колеги Джека Лаудена, а також «Еммі» для сценариста Вілла Сміта. З того часу серіал не занизив планку — у четвертого сезону, до прикладу, стоїть оцінка у 100% на Rotten Tomatoes.

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Наразі на Apple TV+ доступні для перегляду усі чотири сезони шоу — п’ятий стартує 24 вересня з двома епізодами (решта виходитимуть щотижня до 22 жовтня), тоді як шостий перебуває на етапі виробництва.

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Раніше нам показали перші кадри продовження з айтішником Роді в центрі подій, поряд з рештою акторського складу — Крістін Скотт Томас, Джеком Лауденом, Саскією Рівз та Розалінд Елеазар, а також новачком Ніком Мохаммедом, відомим за роллю Нейта в іншому хітовому серіалі Apple TV+ «Тед Лассо» (також подовженого на четвертий сезон). За даними Camden New Journal, Мохаммед зіграє амбітного політика на ім’я Зафар Джаффрі.

«Команда Слау-Хауз насторожується, коли технічний геній Родді знаходить собі ефектну нову дівчину. У місті в цей час відбуваються дедалі дивніші події, і саме команді Лемба доведеться з’ясувати, як усе це пов’язано. Очільник відділу, як ніхто інший знає: у світі шпигунства завжди діють Лондонські правила — перш за все прикривай свою спину», — з офіційного синопсису п’ятого сезону.

Щодо шостого сезону, то він обіцяє повернути в центр подій Г’юго Вівінга, який зіграв антагоніста четвертого сезону і, сюрприз, батька Рівера Картрайта. Сьомий, за даними Deadline, засновуватиметься на книзі Bad Actors, де Лемб та його «повільні коні» полюватимуть на «крота» в серці британського уряду.

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