Шпигунський хіт Apple TV: серіал "Повільні коні" представив трейлер п'ятого сезону

Катерина Даньшина

Кадри з серіалу "Повільні коні"

Вийшов перший трейлер п’ятого сезону серіалу “Повільні коні” / Slow Horses — хітового шпигунського серіалу Apple TV+, який оповідає про відділ шпигунів-невдах і їхнього хамовитого, але харизматичного боса Джексона Лемба (Гері Олдмен).

На цей раз MI5 відправляє Слау Хауз на “карантин” після терористичної атаки в центрі Лондона, внаслідок якої загинулого 11 людей.

“Підозра падає на технічного генія Родді Хо (Крістофер Чун), в якого з’явилась таємнича нова дівчина. Він наполягає на своїй невинуватості, але заступниця гендиректора MI5 Даяна Тавернер (Крістін Скотт Томас) не дуже йому вірить і “блокує” весь Слау Хауз та його працівників. Лемб вважає, що хтось використав проти MI5 їхню власну тактику в намаганнях дестабілізувати Велику Британію так само, як і вони зробили це для кількох інших країн. І можливо на допомогу службі безпеки знову має прийти Рівер Картрайт (Джек Лауден)”.

Серіал “Повільні коні”, заснований на серії романів Міка Херрона, дебютував у 2022 році й став величезним успіхом для Apple TV+, принісши номінації на премію BAFTA для Олдмена та його колеги Лаудена, а також “Еммі” для сценариста Вілла Сміта (який, на жаль, вже залишив проєкт). З того часу серіал не занизив планку: четвертий сезон, до прикладу, отримав 100% на Rotten Tomatoes.

П'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходу

Зважаючи на усе це, серіал подовжили одразу на шостий і сьомий сезон. П’ятий дебютує вже 24 вересня 2025 року з першими двома епізодами, решта виходитиме по одному щотижня.

Щодо шостого сезону, то він обіцяє повернути в центр подій Г’юго Вівінга, який зіграв антагоніста четвертого сезону і, сюрприз, батька Рівера Картрайта. Сьомий засновуватиметься на книзі Bad Actors, де Лемб та його “повільні коні” полюватимуть на “крота” в серці британського уряду.

