Palit показала NVIDIA RTX 4090 з 7” екраном — невідомо, чи піде концепт у виробництво

Palit представила відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 з 7” екраном та модульною системою охолодження Lynk+ AIO. Здається, це перша відеокарта з власним екраном, у всякому разі таким такими великим. Діагональ 7 дюймів — це як у невеликого планшета, або у великого смартфона.

Ютубер Der8auer отримав доступ до концептуального зразка відеокарти з модульною системою охолодження на основі дизайну Link+. Система знімна, її можна оновити, також вона має підійти для відеокарт наступного покоління наступного покоління. Дизайн є результатом партнерства Palit та Lynk+.

Незрозуміло, чи цю модель відеокарти колись випустять. Як і багато інших, дизайн може залишитись концептом, або буде випущений пізніше, із новим поколінням відеокарт. Однак слід врахувати наближення Computex 2024, де іноді демонструють або анонсують найбільш неймовірні моделі обладнання.

Der8auer з’ясував, що модульний рідинний кулер працює добре, попри те, що відеокарта, схоже, розроблена не для такої системи охолодження. Збільшення швидкості вентиляторів дозволило експлуатувати карту з температурою не вище 60 °C. Якихось офіційних характеристик відеокарти або пояснення можливостей дисплея нема.

Онлайн-курс "Оптимізації бізнес-процесів" від Laba. Досягайте стратегічних цілей навіть в умовах кризи.Опануйте інструменти для впровадження ефективного процесного управління під менторством операційного директора Laba. Детальніше про курс

Джерело: VideoCardz

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.