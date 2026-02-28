banner
Paramount купує Warner Bros за $110 млрд після відмови Netflix

Вадим Карпусь

Warner Bros. Discovery підписала угоду про продаж компанії з Paramount Skydance (PSKY) на суму $110 млрд. Про це стало відомо з аудіозапису глобального внутрішнього зібрання співробітників, який отримало агентство Reuters. Інформація про можливість продажу з’явилася восени минулого року.


Головний директор з доходів і стратегії Warner Bros Брюс Кемпбелл пояснив підписання угоди з Paramount Skydance замість Netflix наступним чином:

“Netflix мала законне право запропонувати таку ж ціну, як PSKY. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з PSKY сьогодні вранці. Ось так все і відбувається”.

Раніше Netflix мала право зрівняти пропозицію конкурента, але відмовилася. Paramount запропонувала $31 за акцію — більше за $27,75, які раніше погодила Netflix за студійні та стримінгові активи Warner. Після новини акції Paramount зросли на 24%, а Netflix — на 13%.

Угода завершує затяжну боротьбу за активи Warner Bros. Discovery. Ще з кінця минулого року Paramount вела агресивну кампанію, поступово підвищуючи ставку. Компанію очолює Девід Еллісон, син мільярдера Ларрі Еллісона. Щоб переконати раду директорів Warner повернутися до переговорів, Paramount покращила грошову пропозицію та збільшила компенсацію у разі зриву угоди з $5,8 млрд до $7 млрд.


За умовами домовленості, Paramount також сплатила $2,8 млрд компенсації, яку Warner Bros мала виплатити Netflix після розірвання попередньої угоди. Загальний обсяг операції включає близько $29 млрд боргу.

Очікується, що антимонопольне схвалення в ЄС не стане серйозною перешкодою, а можливі вимоги щодо продажу частини активів будуть мінімальними. Водночас генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що штат проводить перевірку угоди та буде “рішучий” у її розгляді.

Злиття стане одним із найбільших переформатувань Голлівуду за останні роки. Paramount отримає доступ до інтелектуальної власності Warner, зокрема франшиз ” Фантастичні звірі ” та “Матриця”. Також компанія зможе посилити позиції у стримінгу, потенційно об’єднавши HBO Max і Paramount+, щоб конкурувати з лідером ринку — Netflix.

Втім, законодавці обох партій висловлюють занепокоєння: така концентрація може зменшити вибір для глядачів і підвищити ціни. Представники кінотеатрів також побоюються скорочення робочих місць і зменшення кількості релізів на великих екранах.

Джерело: Reuters

