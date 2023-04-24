Патент Intel підтвердив кеш L4 у процесорах Meteor Lake — додаткову пам’ять розпаяють на підкладці

Нещодавно ми писали про те, що Intel можливо оснастить процесори Meteor Lake кешем L4. Інформацію підтверджує патент, датований 2020 роком. З двох версій щодо розміщення кешу «перемогла» та, що говорила про його розташування на загальній підкладці разом з іншими обчислювальними блоками. Підтвердилася і назва “Adamantine”, або “ADM”.

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У патенті зазначено, що архітектура SoC наступного покоління отримає кеш на пакуванні. Таке розташування наділяє інші блоки рівним доступом до пам’яті. Нагадуємо, що крім L4 базова пластина Meteor Lake нестиме кристали CPU, SoC, GPU та I/O. Для всіх частин процесора це швидший доступ до кешу, ніж до L3, що знаходиться у складі CPU.

Цілями введення кеш-пам’яті L4 Intel називає оптимізацію завантаження та підвищення безпеки процесора. L4 зберігатиме кеш під час скидання, що призведе до скорочення часу завантаження.

До патенту додано блок-схему, яка підтверджує компонування Meteor Lake з 2 ядрами RWC (Redwood Cove) та 8 ядрами CMT (Crestmont). Цікаво, що плитка SOC також несе два ядра CMT, про що вже згадувалося у ранніх витоках. Цей конкретний дизайн також отримає графіку Gen 12.7 Xe з 64 EU.

Раніше канал Moore’s Law Is Dead згадував можливий розмір кешу до 1 ГБ, стверджуючи, що тестуються обсяги від 128 МБ до 512 МБ. Запуск Intel Meteor Lake очікується у другій половині 2023 року, але невідомо, яка саме модифікація вийде у цей час.

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Джерело: VideoCardz