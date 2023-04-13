Процесорні чутки: AMD Zen 6 на техпроцесі 2 нм та кеш L4 в Intel Core 14-го покоління (Meteor Lake)

Процесори AMD Zen 6 та Intel Meteor Lake можуть стати цікавішими, ніж здаються зараз. Якщо щодо Zen 6 попередньо відомо лише про техпроцес, то Intel Core 14 покоління ймовірно постане з новим незвичайним компонуванням основних елементів.

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AMD Zen 6 – техпроцес 2 нм та можлива заміна виробника

Профіль інженера AMD у LinkedIn розкрив кодове ім’я та техпроцес чипів AMD Zen 6. У 2024 році має з’явитися їх попередник Zen 5, мікроархітектура якого в остаточному вигляді постане лише до літа. Про Zen 6 відомо набагато менше, його розробка ще має пройти довгий шлях, перш ніж можна буде говорити про деталі.

Microarchitecture Core CCD Process Node Launch Date Zen 6 Morpheus ? 2nm ? Zen 5 Nirvana Eldora 3nm 2024 Zen 4 Persephone Durango TSMC 5nm 2022 Zen 3 Cerberus Breckenridge TSMC 7nm 2020 Zen 2 Vahalla Aspen Highlands TSMC 7nm 2019 Zen+ ? ? GlobalFoundries 12nm 2018 Zen ? ? GlobalFoundries 14nm 2017

Інформація була розміщена у профілі Md Zaheer, який, мабуть, є старшим інженером розробки мікросхем в AMD. Він працював над управлінням живлення процесорів Zen 4, Zen 5 та Zen 6. Інформація про процесори вже прихована, але користувач Twitter Маро Давід зробив скриншот оригінального опису (зараз твіт також вилучено).

Архітектуру Zen 6 не можна знайти у жодних офіційних дорожніх картах AMD, виробник поділився планами лише щодо Zen 5. Остання дорожня карта, датована червнем 2022 року, показала, що AMD розраховує випустити Zen 5 у 2024 році. Zen 6 швидше за все з’явиться на ринку не раніше 2025 року.

За словами Захіра, який почав працювати над Zen 6 на початку цього року, внутрішнє кодове ім’я ядер AMD Zen 6 – Morpheus. Повідомляється, що чипи Zen 6 будуть виготовлені за техпроцесом 2 нм. Тому важко сказати, чи продовжить AMD використовувати TSMC для виробництва CPU або перейде до Samsung – обидві компанії очікують готовності технології 2 нм у 2025 році.

Intel Meteor Lake – кеш-пам’ять L4 та відсутність доступу iGPU до LLC

Новий патч для Linux має на увазі, що процесор Intel 14 покоління (Meteor Lake) отримає кеш L4, який нечасто використовується у CPU. Опис патча містить такі слова: «На MTL GT більше не може виділяти [ресурси] на LLC – це може лише CPU. Це поряд з додаванням підтримки кешу ADM/L4 вимагає оновлення таблиці MOCS/PAT». Ніде в описі не зазначено, що таке ADM – це може бути маркетингове найменування кешу L4. Також не розкривається розмір кешу четвертого рівня.

Під час презентації Hot Chips 34 Intel поділилася схемою чипа Meteor Lake, який складається з чотирьох пластин: CPU, SoC, I/O та вбудованої графіки. Вони розташовані на великій базовій пластині, що з’єднує всі елементи. Питання полягає в тому, де Intel розмістить кеш ADM/L4. Він може бути як на базовій пластині, так і всередині SoC, що може пояснювати її значний розмір.

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Більшість процесорів обмежені рівнем кешу L3 – швидкість передачі знижується зі зростанням рівня. Таким чином, крім взаємодії із вбудованою графікою, існує дуже мало сценаріїв у яких кеш L4 допомагає підвищити продуктивність системи.

Ще одне цікаве відкриття полягає в тому, що Intel, мабуть, заблокувала доступ графічного ядра Meteor Lake до LLC (зазвичай це кеш L3). Згідно з примітками розробників патчу, “На MTL GT більше не виділяє на LLC, встановіть has_llc = 0”. У більшості сучасних LLC процесорів спільно використовується ядрами CPU та iGPU. Описаний дизайн схожий на консольний APU Ryzen, де обчислювальні та графічні ядра не використовують той самий кеш. Intel робить окрему пам’ять для інтегрованої графіки?

Джерела: Tom’s Hardware і ще раз Tom’s Hardware