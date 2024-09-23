Перше відео розбирання Apple iPhone 16 Pro відкриває таємницю кнопки фото

Нещодавно представлені Apple iPhone 16 вже кілька днів у продажу, тож з’явилася нагода подивитися, що всередині. Перше відео показує начинку iPhone 16 Pro та порівнює її з 15 Pro.

Відео також демонструє легкі та професійні способи потрапити всередину iPhone за допомогою нагрівальної поверхні та пристрою для відділення кришки. Показано, як правильно зняти батарею iPhone. Автор навіть використовує плівки, щоб прикрити об’єктиви камер від пилу та пошкоджень на час розбирання.

Порівняно з iPhone 15 Pro, материнська плата новинки менша та щільніше упакована, а загальне компонування дуже відрізняється. Також краще реалізовано розсіювання тепла, але ремонт може бути складнішим через більш обмежений внутрішній простір.

Блок камер iPhone 16 Pro більший, через наявність 12 МП перископічної телефотокамери. Акумулятор має місткість 3582 мАг — це на 9,4% більше, ніж батарея попередника (3274 мАг). На відміну від iPhone 15 Pro, він вкладений у сталевий корпус, який розсіює тепло.

Внутрішнє оздоблення смартфона виконане з алюмінію та графену. Apple заявляє, що новий корпус покращує теплові характеристики у п’ять разів. Кнопка керування камерою не знімається, вона зварена лазером. Гнучкий кабель зарядного порту відокремлений від мікрофона, що покращує ремонтопридатність.

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Останнє відео демонструє розбирання «більшого брата», Apple iPhone 16 Pro Max.

Джерело: GSMArena

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