Apple знову знижує продуктивність iPhone у iOS 18 — як сім років тому

Схоже, Apple знов робить iPhone повільнішими, щоб зменшити енергоспоживання та максимізувати час роботи акумулятора. Цього разу з iOS 18.
Кілька днів тому Apple офіційно випустила iOS 18. Операційна система для iPhone принесла багато змін, але здається не всі з них широко відомі та приємні. Згідно з тестами, зараз процесори повільніше підвищують частоту, коли це необхідно. Також тести демонструють зниження продуктивності Phone — Geekbench 6 тепер показує нижчі одноядерні та багатоядерні результати порівняно з тим, коли пристрої працювали під iOS 17.
Ютубер Geekerwan провів порівняльні тести Apple iPhone 15 Pro Max та 14 Pro Max з попередньою та новою ОС. Оригінальний відеоролик китайською та наведені скриншоти з нього наочно демонструють негативні зміни продуктивності.
Отже, продуктивні ядра процесорів A17 Pro та A16 Bionic дещо затримують підвищення до максимальної продуктивності під час відповідного навантаження. Зміни у роботі процесора та батареї призводять до зниження одноядерних та багатоядерних результатів у Geekbench 6. З iOS 17 iPhone 15 Pro Max отримав 2999 та 7779 балів. З iOS 18 топова модель Apple минулого року набирає трохи нижчі 2885 та 7476 балів. Таке зниження навряд даватиме негативний ефект у реальних сценаріях, а збільшення автономності може бути помітним.
Раніше в Apple виникали цілком реальні юридичні проблеми через приховану практику зниження продуктивності попередніх поколінь iPhone з новою iOS. у 2018 році компанію оштрафували в Італії на €10 млн саме через це. Ще наприкінці 2017 року Apple зізналася у такій практиці та, відповідно, у її приховуванні. Раніше цього року користувачі помітили зниження продуктивності iPhone, про що писали у соціальних мережах. Компанія погодилася виплатити до $500 млн компенсації та пізніше дозволила власникам iPhone відключати зниження продуктивності. Апеляція, розглянута у 2020 році, залишила штраф чинним.
Це ж було вже: після оновлення до iOS 18 користувачі Apple iPhone скаржаться на батарею
Джерело: Wccftech
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