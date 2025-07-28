Новини Кіно 28.07.2025 comment views icon

Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Paramount+ представила перший тизер-трейлер нового серіалу у всесвіті «Зоряний шлях» про перший за 120 років набір кадетів в Академію Зоряного флоту

Дія серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» розгортається у 32-му столітті після подій «Діскавері», коли Федерація та Зоряний флот все ще оговтуються після тривалого періоду ізоляції, викликаного катастрофічною подією під назвою «Горіння» (The Burn). В центрі сюжету — кадети-новобранці Зоряного флоту, і це перший ігровий проєкт в «Зоряному шляху», присвячений персонажам віком від 20 до 29 років.

«На їхніх плечах багато роботи, їхня мета — відновити та відбудувати все, що ми знаємо та любимо в “Зоряному шляху”», — розповідає шоуранер Алекс Куртцман в інтерв’ю EW. «Вони несуть та шукають надію, і це здавалося надзвичайно актуальним посланням, про яке варто поговорити зараз».

Тизер і перші кадри надали небагато деталей, однак відомо, що серед нового класу будуть представники різних раз із всесвіту «Зоряний шлях» і з’являться знайомі обличчя з інших серіалів франшизи: Тіг Нотаро та Одед Фер у ролях Джетт Рено та адмірала Венса («Діскавері»), Мері Вайзмен повернеться як Тіллі, а Роберт Пікардо як Доктор («Вояджер»).

Роберт Пікардо повертається до ролі Доктора у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+
Роберт Пікардо повертається до ролі Доктора у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+

У головній ролі — Голлі Хантер, яка грає капітанку Зоряного флоту і водночас канцлерку академії, що має особливий зв’язок з одним із нових курсантів — героєм Сандро Рости.

Тетяна Маслані та Лучано Фернандес у фільмі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» EW, Paramount+
Тетяна Маслані та Лучано Фернандес у фільмі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» EW, Paramount+

Також серед акторського складу: Карім Діане, Керріс Брукс, Джордж Гокінс, Белла Шепард та Зої Стайнер.Тетяна Маслані («Жінка-Халк: Адвокат») з’явиться в ролі запрошеної зірки, а Пол Джаматті зіграє головного лиходія (деталі про роль так само невідомі, але на нових кадрах можна переглянути трансформацію актора в інопланетного персонажа).

Інопланетний персонаж Пола Джаматті у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+
Інопланетний персонаж Пола Джаматті у серіалі «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» / EW, Paramount+

Не розкриваючи зайвого, Алекс Куртцман пояснює, що персонаж Джаматті «уособлює хвилю, яка прокотилася світом дуже глибоким і тривожним чином».

«Я кажу це без жодного політичного підтексту. Це частина того, що означає запросити всіх під один дах. Одна з моїх улюблених речей у Star Trek — це здатність об’єднувати. Люди з різних політичних таборів люблять Star Trek з різних причин. І це — те, що ми дуже хотіли зберегти в цьому проєкті».

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Компанію Куртцману як шоуранерка склала Нога Ландау, яка натякає, що «Академія» продовжить історію таким чином, який особливо потішить фанатів «Вояджера».

Франшиза Paramount+ наразі переживає перехідний момент, де серіали «Діскавері», «Пікар», «Нижні палуби» та «Вундеркінди» завершили своє існування, а недавній «Зоряний шлях: Розділ 31» з Мішель Єо зазнав абсолютного провалу. У розробці є й інші проєкти, але «Академія», безумовно, є головною надією Paramount+ щодо майбутнього серії та залучення до неї молодих глядачів.

Серіал «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» вже подовжено на другий сезон, прем’єра першого запланована на початок 2026 року.

Тизер-трейлер

Джерело: EW, THR

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