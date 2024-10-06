Перший погляд на флагмани Xiaomi 15 Pro та 15 Ultra — зображення, камери, характеристики

З’явилися перші зображення майбутніх флагманів Xiaomi 15 Pro та Xiaomi 15 Ultra. Перший очікується у жовтні, головний камерафон компанії зазвичай виходить пізніше.

Сайт Smartprix разом з інформатором Kartikey представляє ексклюзивний перший вигляд на Xiaomi 15 Pro. Візуалізації демонструють задню частину смартфона у трьох кольорах — чорному, білому та сріблястому, також буде доступне спеціальне видання Titanium.

Дизайн смартфона наслідує стиль попередника. Він має скло з обох боків та металевий каркас. Цього разу Xiaomi дещо відкоригувала розміри, щоб розмістити більший акумулятор та дисплей. Відчутні зміни отримав блок камер, який тепер містить три об’єктиви та модуль лазерного автофокусування, а спалах розташований окремо.

Xiaomi 15 Pro отримає вигнутий у чотири боки екран 6,78” AMOLED з роздільною здатністю здатності 2K, PPI понад 500 та частоту оновлення 120 Гц. Під капотом телефон працює на новому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite за новими даними) у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ.

Основна камера маэ датчик серії Light Fusion 900 на 50 МП 1/1,3 дюйма з діафрагмою f/1,4. Також є надширококутний об’єктив на 50 МП та нова телефотокамера з Sony IMX858 5X, теж на 50 МП, із фокусною відстанню 30 см. Селфі-камера отримає датчик на 32 Мп. Телефон також матиме фірмові налаштування камери Leica.

Xiaomi 15 Pro має вбудований в дисплей сканер відбитків пальців, стереодинаміки та захист від пилу й води IP68. Компанія обіцяє до 5 років оновлення Android. Смартфон отримає програмний пакет Xiaomi AI, HyperOS 2.0 та супутникове підключення (ексклюзивно для Titanium Edition), а також масивну батарею на 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки 90 Вт, бездротової зарядки 80 Вт та реверсивної бездротової зарядки 10 Вт.

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Сайт Playfuldroid з посиланням на соціальну мережу Weibo представляє вигляд іншого смартфона серії, Xiaomi 15 Ultra. Топовий апарат серії очікується у першому кварталі 2025 року. За чутками, загальна мова дизайну Xiaomi 15 Ultra робить його схожим на 14 Ultra. Нова схема дає перше уявлення про його зовнішність. Також пост містить інформацію про камери.

Xiaomi 15 Ultra матиме тонкі рамки однакового розміру з усіх чотирьох сторін. Хоча екран здається плоским, як і Xiaomi 15 та 15 Pro, він матиме мікровигини з чотирьох сторін. На задній панелі пристрою розташований великий круглий модуль камери з логотипом Leica у верхньому лівому куті та перископічною телефотокамерою праворуч. У нижній частині модуля розташовані три інші камери — усього чотири об’єктиви.

Смартфон матиме 1” 50 МП основну камеру Sony LYT-900, як і на Xiaomi 14 Ultra. Також буде 200 МП перископічна телефотокамера Samsung HP9, як у Vivo X100 Ultra. Очікується, що 15 Ultra матиме 50 МП ультраширококутний об’єктив Sony IMX858 та 50 МП камеру IMX858.

Очікується, що серія Xiaomi 15 дебютує в Китаї 23 жовтня, після чого відбудеться глобальний реліз на початку 2025 року. Xiaomi має амбітні плани на 2025 рік, включаючи випуск безкнопкового смартфона. Ціна на серію Xiaomi 15 залишається непідтвердженою, але джерела очікують, що вона буде на рівні попередників.

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