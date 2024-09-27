Оголошено дату виходу Xiaomi 15 — смартфон отримає процесор Snapdragon 8 Elite

Xiaomi оголосила дату презентації свого наступного флагмана. Xiaomi 15 отримає новий процесор Snapdragon 8 Elite (не переплутайте з Snapdragon X Elite).

Схоже, Qualcomm перейменувала наступний топовий мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 4, з яким, за чутками, мав вийти Xiaomi 15. Також цьогорічний флагман отримає операційну систему Xiaomi HyperOS 2.0, створену на основі Android 15 та орієнтовану на штучний інтелект.

Нещодавно телефон отримав сертифікацію 3C у Китаї. Дані моделі з номером 24129PN74C свідчать про можливість швидкого заряджання потужністю 90 Вт — як і у торішньої моделі. Також мають вийти Xiaomi 15 Ultra та Pro, яки, ймовірно, вийдуть в інший час.

Очікується, що Xiaomi 15 отримає три об’єктиви камери, серед яких буде 50 МП основна OmniVision з надвеликим сенсором 1/1,3” та великою діафрагмою. Джерела називають місткість батареї 4800 мАг, 4900 мАг або ж 6000 мАг. Також є повідомлення про захист від води та пилу IP69.

Новий процесор флагмана Xiaomi, Snapdragon 8 Elite стане першим 3 нм процесором Qualcomm. Чип обіцяє суттєве підвищення продуктивності графіки — 56% у порівнянні з Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S25 Ultra, який також має отримати Snapdragon 8 Elite, нещодавно був помічений на Geekbench із базовою тактовою частотою 3,53 ГГц та піковою частотою 4,47 ГГц. Пристрою вдалося набрати 3011 балів в одноядерному тесті та 9706 балів у багатоядерному.

Згідно з повідомленням компанії та офіційним постером, Xiaomi 15 буде представлений 23 жовтня.

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Джерела: TheTechOutlook, Gizmochina

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